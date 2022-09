Los profesores, obligados a «digievolucionar»

Comienza el nuevo curso escolar y, con él, la implantación de las nuevas medidas del Ministerio de Educación para convertir a los docentes en avezados especialistas en programas informáticos. O eso dicen. Ahora a los profesores no nos basta con conocer a fondo nuestra asignatura y saber transmitirla a los alumnos, sino que además debemos demostrar que somos dignos abanderados de eso que llaman “competencia digital”, definida así en la página web del Ministerio: “Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital”.

A mí todo esto del “mundo digital” me suena mucho a Digimon, la mítica serie de “anime” de 1999. Pero, tristemente, nuestra ministra, Pilar Alegría, no se ha propuesto entregarnos un “Agumon” o un “Patamon” a cada uno de los docentes, para que nos ayude a corregir exámenes, sino que nos obliga a homologar nuestra competencia como si de un título de idiomas se tratase. Obtendremos, dependiendo de nuestra habilidad, un “A1”, “A2”, “B1”, “B2”, “C1” o “C2”, que, según amenazan, podría afectar a sueldos y puntos de traslado. Se ha comprometido para que, en 2024, el 80% de los docentes no universitarios hayan homologado su competencia digital. Y a ello se van a dedicar nada menos que 284,7 millones de euros, que también servirán “para el desarrollo de los planes digitales de los centros educativos”.

¿En qué se traduce todo esto? Algunos ya lo estamos descubriendo: cursos de formación digital –fuera de nuestro horario, en muchos casos–, que se presentan como “voluntarios” y son obligatorios, en la práctica, porque el horizonte de la homologación digital cada vez se contempla más cercano. Tras una jornada completa de clases y del innegable agotamiento mental y físico que conlleva, deberemos someternos a más horas de formación. Y encima tenemos que estar agradecidos, porque nos van a convertir en “fitipaldis” de la informática. “¡Qué bien viven los profesores!”.

Vayamos ahora a la realidad de las aulas. A los grupos de 1º de la ESO en los que una gran mayoría de alumnos no sabe escribir. A veces, literalmente. Hablo de niños que, acostumbrados al uso excesivo de tablets, ordenadores y demás artilugios electrónicos, no ha tenido tiempo de desarrollar su expresión escrita u oral. De la ortografía ya ni hablo. Hace unos años, tuve un alumno en 1º de la ESO que fue diagnosticado “con altas capacidades” y, en mi asignatura, Lengua Castellana y Literatura, se diferenciaba de sus compañeros en que sabía escribir sin faltas de ortografía, respetando los signos de puntuación.

Aunque solo llevo cuatro años en este trabajo, sospecho que este problema se está agravando en los últimos tiempos, que no ha podido ser siempre así. Porque lo que es una carencia en el primer curso de Secundaria se va arrastrando a lo largo de toda la etapa, y encontramos alumnos en Bachillerato que redactan sin comas ni puntos. No dudo que siempre haya habido dificultades en este aspecto, pero… ¿tantas?

Me pregunto si no estamos centrándonos demasiado en el “mundo digital” y descuidando aspectos tan importantes como la escritura a mano, la ortografía o la expresión oral… Confieso que yo, como docente, hago un uso limitado de las nuevas tecnologías. Las utilizo para comunicarme por correo con alumnos y familias, para enseñarles recursos como el diccionario en línea de la RAE o los periódicos digitales, incluso para mostrarles una fotografía de los autores que van apareciendo en el temario –los adolescentes se interesan más por ellos cuando les ponen cara.

Los programas informáticos pueden ayudarnos mucho, sí; pero no debemos olvidar que el ingrediente fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje es el factor humano. No soy muy amiga de “trivials”, “kahoots” y demás juegos digitales; prefiero recitarles poemas en clase y comentarlos, o ponerles un romance medieval en la voz de Joaquín Díaz y hacerles conocer otras realidades, otras épocas distintas a la suya. Podrán acusarme de ser “de la vieja escuela”, pero los mejores profesores que he tenido me han enseñado que la competencia educativa más efectiva es la capacidad de emocionar, y eso no nos lo pueden dar las máquinas. Ahora, nos obligan a “digievolucionar” y yo me pregunto: ¿cuánto tiempo falta para que los ordenadores sustituyan por completo a los profesores?