Lo que jamás imaginó Julio Verne

Informa El Apurón, el digital de La Palma, de un reciente viaje a Islandia de una delegación canaria para «tomar ideas» en dirección a la recuperación de las secuelas ocasionadas por la erupción del volcán Tajogaite (o Cumbre Vieja, según se prefiera) en la isla bonita. Esta delegación, compuesta por varios consejeros autonómicos, amén de la Directora General de Energía y el Alto Comisionado para la Reconstrucción de La Palma, don Héctor Izquierdo, tenía por misión la descrita, aunque, desde la distancia, uno ve el desplazamiento con unos ojos más que curiosos debido al objeto, las circunstancias y algunos de los invitados a participar en la aventura nórdica.

No es que sorprenda el ánimo de emular a Julio Verne, cruzando el contenido de dos de sus conocidas novelas, Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en ochenta días, ni siquiera que el destino elegido se encuentre entre dos de las más importantes placas continentales del globo, algo que, desde luego, no es observable en Canarias, y mucho menos que se estime por conveniente informarse y consultar los progresos logrados por los islandeses a la hora de contener y sobrellevar el impacto volcánico. Lo que despierta mi curiosidad personal es apenas un par de cositas: la primera es la misma elección del lugar a visitar, la isla en forma de pato en medio Atlántico Norte, y la segunda, que de verdad me tiene atónito, es que uno de los integrantes de la delegación fuera el responsable de Sanidad.

A través de los periódicos, e incluso de terceras personas, qué iba a ser si no, uno sabía del aliento expedicionario del canarión, pero, de esa realidad a enrolarse en una comisión diseñada ex profeso para tomar notas sobre la gestión de los volcanes en Islandia, hay un largo trecho, que el señor Trujillo, al parecer, ha recorrido con sumo gusto. Pase que el resto de los miembros tuviera justificada su presencia en la nómina de partida, tanto el consejero Valbuena, como la Directora de Energía, Rosana Melián, y otro tanto le cabe al mentado Alto Comisionado, oriundo además de la isla bonita, pero no así al regidor de los destinos de la salud pública.

El Phileas Fogg de la Isleta, al que se le ve regio en la foto institucional de la expedición distribuida por las autoridades, quizás mostró, desde un primer momento, su ansioso deseo por hacerse un hueco en la delegación. Tal vez, quería conocer in situ las famosas lagunas termales con las que la naturaleza ha bendecido el paraje. En fin, no sé qué pensar cuando, en posición de firme, lo contemplo con su recortada figura de guanarteme patrio sobre el fondo montañoso de los picos de Islandia. De verdad que me impresiona la vena viajera de don Blas, poniendo en peligro su salud personal en busca del bien de Canarias.

Llega el instante de concluir. Subsiste en mí una última inquietud: ¿por qué Islandia y no las Azores, en donde recientemente ha habido un enjambre sísmico de similares condiciones al de La Palma? ¿Por qué a un lugar tan apartado de la dinámica geológica de nuestro archipiélago? ¿Por qué no un enclave dentro de la Macaronesia, que sería lo propio, en un entorno geográfico en el que se inscriben hasta cinco conjuntos insulares de parecidas características? Misterios de la vida que algún día se resolverán. Por ahora, lo que toca es felicitar a los integrantes de la delegación por su arduo trabajo en los confines del mundo en beneficio únicamente de los palmeros.