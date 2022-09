Cada vez me cuesta más sumergirme en algún informativo de los llamados serios o profundizar en la prensa diaria, lo confieso. No quiero decir con esto que no los vea o los lea. Inexcusablemente, hay que mantenerse informados. Pero sí que es cierto que la mayoría de las veces me limito a mirarlos de reojo y a margullar en la superficie de las noticias intrascendentes, titulares frívolos y sin mayor relevancia social como que Tamara Falcó se casa o que Roger Federer se retira. Evito enfrentarme a los letales desvaríos de Putin, a la peligrosa hipocresía de la UE, a la ridícula prepotencia de USA, y desde luego, a la vergonzosa mediocridad de España. Y sí, ya sé que la técnica del avestruz sólo sirve para que el batacazo sea aún mayor cuando toque darse de bruces con la cruda realidad, y siempre toca, pero en mi defensa he de alegar que es extremadamente difícil convivir con una realidad global cada vez más desalentadora.

Sin embargo, es del todo imposible mantenerse ajeno a la tragedia que se está viviendo en Irán en estos días. A las miles de mujeres que están siendo agredidas, arrestadas o incluso asesinadas por haber dicho basta y haberse armado de valor para protestar por la muerte de su compatriota, Mahsa Antini, una estudiante de veintidós años a la que la Policía de la Moral arrestó en Teherán, presuntamente por no llevar bien puesto el velo, y que poco después entró en coma por causas desconocidas, para morir a posteriori en un hospital de la capital iraní de un paro cardiaco, aseguran las autoridades del país, aunque la ONU y las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han exigido la investigación del fatal desenlace, tan trágico como sospechoso. Hay veces que una sola muerte es capaz de conseguir lo que no lo han hecho años y años de injusticia social, integrismo religioso y leyes arcaicas y retrógradas, y miles de mujeres se han cortado el pelo, se han arrancado el velo y han tomado las calles de las principales ciudades iraníes clamando justicia en una nación que fue la cuna de la civilización, los inventores de la escritura, los constructores de Persépolis, y que lleva ahora varias décadas aplastada por el yugo de fanáticos líderes religiosos que han frenado por completo su desarrollo y erradicado sin miramientos ni aparentes remordimientos la libertad de sus habitantes del género femenino. No sé si servirán de algo las audaces protestas o tan sólo traerán más represión y dolor para las féminas iraníes, pero poco se puede esperar de un dirigente que, aún encontrándose bajo los focos de los medios internacionales y con los ojos del mundo puestos en él, se ha negado a ser entrevistado por una periodista de la CNN por no llevar ésta la cabeza cubierta, a pesar de que la entrevista había sido previamente concertada e iba a tener lugar en la sede del canal en Nueva York, es decir, muy lejos del territorio iraní.