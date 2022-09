Viñedos boreales

El otro día, comentando con unos amigos mi apreciación de los vinos suecos, me tildaron poco menos que de chovinista, iluso y otras lindezas, como si fuera totalmente incompatible la vinificación con el clima nórdico de mi tierra.

Pues sepan mis apreciados enólogos, que los viñedos existen en Suecia desde la edad media. Como no es de extrañar, hemos de agradecérselo al clero, que en sus monaste-rios dedicaban parte del tiempo de su «ora et labora» al cultivo de la viña. Bien es cierto que lo tenían más fácil gracias a lo que se ha denominado «anomalía climática medieval». En los recurrentes ciclos de frío y calor globales, tocó un calentamiento entre los siglos X y XIII que le vino muy bien al desarrollo de la uva septentrional. Por la misma razón la «pequeña edad de hielo» entre los siglos XIV y XIX perjudicó sin duda el desarrollo de la viticultura nórdica, hasta volverse meramente tesimonial.

Hasta el día de hoy. Suecia cuenta en la actualidad con unos 200 viñedos, lógicamente ubicados mayormente en el sur del país. Algunas bodegas cuentan incluso con posibilidad de alojamiento, con disfrute de SPA incluido, para la degustación in situ de los caldos del territorio. Presumiendo además de un recién inaugurado «Swedih wine center» en Malmoe, para la promoción de sus caldos.

La afición de los escandinavos a los placeres del vino viene de viejo, y las dificulta- des climáticas se subsanaron incluso con la importación de uva de países meridiona-les para su vinificación en Suecia. Dicha práctica todavía continua hoy día, si bien ya superada por el cultivo de variedades adaptadas a la meteorología nórdica.

Por supuesto que la producción es relativamente limitada, y su elaboración semi arte-sanal encarece el producto, pero la calidad queda ya fuera de toda duda: como es de eperar se adaptan los vinos blancos mejor que los tintos, destacando las variedades de uva Solaris y Riesling. Hace dos años el vino «K» mereció incluso medalla de oro en el mayor concurso internacional de vinos, la AWC de Viena.

Este verano he tenido la oportunidad de catar algunas marcas, y si bien los blancos no desmerecen de marcas de Alsacia o de las laderas del Rin, los tintos me parecen menos sofisticados. A título de ejemplo, pude probar un tinto «Cabernet Cortis» cuya etiqueta rezaba «Grand Prix Tinto + 15grados C». No se lo recomiendo. Lo de Grand Prix no guardaba ninguna relación con posibles galardones. Como tampoco los 15grados tenían que ver con el porcenaje de alcohol del producto, que no pasaba de unos modestos 11 grados, como modesta era la impresión gustativa. Por curiosidad me decidí por un «híbrido», con la popular uva italiana Barbera , que presume, este sí, de una graduación del 15%. Un vino joven, intenso y con un punto de aguja.

Sea como sea , la industria vinícola sigue siendo muy limitada, pero el ciclo de calen- tamiento global que padecemos tendrá por lo menos un efecto positivo al favorecer una mayor producción asi como la posibilidad de introducir nuevos varietales.

Por de pronto veo con sorpresa y satisfacción ante el incremento de turistas cada verano, que Escandinavia se está convirtiendo, merced a los calores con que nos castiga el clima, en la reserva natural y vaccional de Europa.

Por ello no creo descabellado vaticinar que a medio plazo Suecia pueda convertirse, a efectos de su producción vinícola, en una nueva California.

(¿Qué decían de chovinista?)