Como la cigarra

Querido amigo, después de un año de las erupciones, la mayoría de los palmeros sigue sin recibir un duro de la administración tal como nos temíamos, Gregorio.

No sabemos dónde habrán ido los millones que envió la Unión Europea ni tampoco el dinero ingresado en cuentas bancarias por empresas y ciudadanos solidarios de todo el mundo.

Estoy convencido de que la administración nunca le va a dar dinero a los perjudicados, sino que, como de costumbre, se las arreglará con una empresa constructora para que les entregue un pisito lo más modesto posible, sin dejarnos saber el precio que ha pagado ni si hubo algún «agradecimiento de por medio», choriceado posiblemente por algún político o funcionario ladino.

Lo mismo debe pasar con el dinero que destinarán a obras públicas como las carreteras, que pasarán por el cernidero de una «empresa de confianza» que sepa ser agradecida.

En los años de la dictadura, ser de izquierda era una obligación. Luego llegó la democracia y todos pensamos que la justicia y la honestidad pasarían a ser parte del comportamiento habitual de los españoles, pero mucho fueron cambiando las cosas.

Ya avanzadas las libertades y el pluralismo político, me encontré con alguien que siempre había sido defensor de las igualdades sociales. Entonces le pregunté el por qué no estaba al frente de un partido progresista, y me dijo: «Porque quería ser socialista sin tener que ser maricón, y mi mujer tampoco quería hacerse boyera para ser feminista…»

Respecto a Canarias, terminaremos siendo una provincia marroquí, para que los llamados «Padres de la patria» sigan disfrutando de los favores y las riquezas del monarca alauí. Luego dirán que, incorporarnos al Gran Magreb es «lo más serio, realista y creíble».

Lo grave es que todo esto esté pasando cuando el partido que nos gobierna es supuestamente socialista, es decir, con vocación social y no mercantilista.

Pienso que si mucha gente está girando a la derecha no es porque crean en ese sistema de gobierno sino porque quieren castigar a la izquierda conversa.

Me gustaría pensar de otra forma, Gregorio, pero ya estoy cansado de estar trabajando día a día como una hormiguita para intentar llegar a fin de mes, y ahora quiero ser socialista, pero para retirarme en una multinacional con un sueldo millonario, y también quiero volver a ser católico, apostólico y romano, para poder ir a confesarme los martes después de haberme ido de putas y emborracharme durante el fin de semana, porque no hay nada mejor que te hagan sentir perdonado.

La gente ha perdido la confianza que tenía en sus representantes, y, puestos a elegir, será preferible defraudar a Hacienda a que Hacienda te defraude a ti.

Atrás quedaron aquellos tiempos en los que vivíamos cantando y durmiendo como la cigarra, sin preocuparnos de lo que vendría mañana.

Sí, Gregorio, quiero volver a ser cigarra: quiero volver a vivir aunque me cueste la vida.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.