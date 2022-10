Esto puede petar

El Ministerio de Hacienda ha recaudado en los primeros ocho meses del año un 41% que en el mismo periodo de 2021. Es impresionante. Ya se sabe que la inflación tiene el efecto de empobrecernos pero en Canarias empobrece más, simplemente, porque la media salarial en las islas es alrededor de un 15% inferior a la media peninsular. No es ningún victimismo, que no se encienda ningún sanchista de estricta observancia. Lo digo porque últimamente señalar (no se diga denunciar) diferenciales económicos y sociales entre Canarias y España es, para esta parodia de socialdemocracia que sufrimos, algo asimilable a una llantina, una perreta, una actitud desaseada y lamentable. Con Torres lo que no está ya arreglado está a punto de solucionarse. ¿Y cómo lo hace? Se sienta con los ministros. No exige nada; eso es una malcriadez nacionalista. Él argumenta, seduce, convence y al final, por supuesto, los ministros ceden, porque esa es la manera en que los ministros conceden convenios, transfieren pasta o competencias, admiten reformas normativas y reglamentarias: hablándoles con respeto y cortesía. Ya lo decía el refranero de Arucas: buenos modos y mejores modales abren las puertas principales.

Hace un año comenzó a desplegarse la espiral inflacionista que se agudizó con la invasión de Ucrania por Putin, el alza del precio de alimentos básicos y recursos energéticos y mineralógicos y nuevas tensiones en las cadenas de distribución internacionales. Llevan un año repitiendo que la inflación será transitoria y va a disminuir y cambiando las previsiones de crecimiento para el próximo año y el siguiente como un pícaro callejero esconde y muestra las bolitas ocultas por vasitos grasientos. En un país serio el Gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios hubieran consensuado ya un conjunto de medidas (económicas, fiscales, comerciales, energéticas) para disminuir los efectos perniciosos de la inflación. No ha sido así y la polarización se ha introducido también, suicidamente, en la política económica y fiscal del país, encontrándose el principal partido en el Gobierno, el PSOE, con una rebelión tributaria en ciernes impulsada por sus barones autonómicos. El Ejecutivo canario también ha diseñado su rebaja del tramo autonómico del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros aproximadamente, pero Torres ha metido freno: quiere esperar a que el Gobierno central – y el partido -- se inventen algo para autorizar de facto una fiscalidad contra los efectos de la inflación desbocada a la carta. La causa principal del encarecimiento de la vida no está en la guerra de Ucrania, sino en la circulación de las decenas de miles de millones de euros con las que la UE ha abonado la crisis. Lo ha hecho, por supuesto, a costa de un crecimiento monstruoso de la deuda pública. El Banco Central Europeo decidió cerrar su programa de compra de títulos de deuda, pero ha tenido que abrirlo episódicamente para comprar deuda española, portuguesa, griega y (vaya) italiana. Porque las primas de riesgo ha comenzado a subir y a subir. Porque las necesidades de España a la hora de pagar los intereses de su deuda se elevan a 31.675 millones de euros. Más o menos lo que se paga para sostener financieramente a la Seguridad Social. ¿De dónde salen los compradores de deudas – cuando no lo hace el BCE -- y quienes prestan para abonar los intereses. Los malévolos blancos a los que se quiere imponer un impuesto extraordinario. Estamos metidos en un paradoja insuperable. Para que todo eso siga funcionando necesitamos endeudarnos más y más, en especial para aumentar las pensiones y los sueldos de los funcionarios; cuanto más nos endeudemos y más se acelere la máquina de imprimir billetes más indomable resultará finalmente la inflación. Esto amenaza con petar y las comunidades con mayor desempleo y peores salarios, como Canarias, sufrirán mucho más que otras.