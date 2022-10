El cántico es: «¡Putas! Salid de vuestras madrigueras, como conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea. ¡Vamos, Ahúja!». Lo grita alguien que vive en el Colegio Mayor Elías Ahuja dirigiéndose a las jóvenes del Colegio Mayor Santa Mónica, en Madrid. Supongo que ya vieron el vídeo porque ha salido en todas partes: en la televisión, en la radio, en Internet. Esas chicas, las que han de salir de la madriguera como conejas, aparecen horas después negando que nada de esto sea machismo. Sus compañeros no son misóginos ni unos imbéciles, solo han actuado con un poco de mal gusto. Todo se ha sacado de contexto. Es tradición gritarse este tipo de cosas entre los alumnos de esos colegios mayores, todos se respetan y se aprecian e incluso son amigos. Es una cosa normal, lo hacen todos los años. Se ha sacado de contexto “sois unas putas ninfómanas”. Me he reído. ¿No es ese el problema? ¿Qué exista un contexto en el que decir este tipo de cosas sea aceptable?

¿Es normal que un grupo de hombres jóvenes llame a sus vecinas «putas», «conejas», «ninfómanas» y pinte en el aire una violación en una capea con sus gritos en la noche resonando en toda la calle? Mis amigas y yo estudiamos en centros públicos: ninguno de nuestros compañeros nos gritó ni nos insultó jamás de noche frente a las ventanas de nuestros cuartos, pero qué sabré yo. Quizá sean cosas de ricos, cosas de esas personas que ingresan en determinados círculos previo tráfico de influencias. Siempre ha habido un mercado de futuros donde se juega con los apellidos y se construye algo a lo que se denomina «élite». Entonces, asumimos que la élite de este país está compuesta por hombres misóginos que se toman la libertad de amedrentar a gritos a sus compañeras. Le quitamos hierro al asunto porque son gente joven, se ve en los vídeos: crías y críos de 18, 19 o 20 años. Quizá esto sea lo más terrorífico de todo esto, que personas de esas edades estén tan despolitizadas y tengan tan normalizado algo así. Respeto que ciudadana B y a ciudadana J no le vean nada malo, pero no acepto que hablen por todas las chicas de ese colegio. Alguna habrá a la que nada de lo que sucedió esa noche le pareciese bien.

No es normal, pero a la misma vez sí, porque durante siglos se ha considerado que las mujeres hemos de aceptar la violencia sistemática que se ejerce contra nosotras por el mero hecho de ser mujeres. «Mi marido me pega lo normal». Es normal ponerles a las niñas pantalones cortos debajo de sus faldas por si algún compañero de clase se las sube o se las baja “de broma”. Es normal que hombres adultos muestren sus partes a niñas pequeñas que juegan en un parque. A veces otro adulto se da cuenta e interviene, pero muchas otras no. Es normal que hombres mayores le griten obscenidades a adolescentes que cruzan el paso de cebra apurando el paso de pura vergüenza, y es normal vigilar toda la noche tu copa no vaya alguien a ponerte algo allí y de repente sea tu culpa cualquier cosa que te suceda por no haberte cuidado mejor de lo que te cuidaste. Es normal que cunda el pánico en todo un país porque hombres en distintas ciudades deciden pinchar con una aguja a mujeres que han salido a bailar esa noche. Porque sí. Porque pueden y porque a algunos nuestro miedo y nuestro sufrimiento les divierte. Es normal que un partido político de este país niegue la existencia de la violencia de género y reviente minutos de silencio. Es normal oír conceptos como «chocho charla» o insultos como «feminazi» o «histérica» o «malfollada» cuando sales de la madriguera porque no puedes más, porque no es justo, porque en lo que va de año 28 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran o habían sido sus parejas.

Cuando sales de la madriguera compruebas que no estás sola. Fuera te esperan niñas, chicas jóvenes y mujeres adultas que han vivido lo que tú, que han sentido en ocasiones como tú y que entienden por qué callaste algunas veces y por qué giraste la cara otras tantas. Tarde o temprano la mayoría vamos saliendo. Hay quienes se refieren a este proceso como «ponerse las gafas violetas». No me gusta del todo esa expresión, pero sirve. Cada 8 de marzo las calles se llenan de mujeres de todas las edades que no ven que nada de esto sea normal. No falta mucho para que gritemos todas juntas de nuevo.