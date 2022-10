La gozadera neoyorquina

Y se armó la gozadera en Nueva York, que diría la canción. Festival canario en la ONU durante la IV Comisión de Política Especial y de Descolonización. Y nada de perfil bajo, copando protagonismo, ya que la mayoría de esa delegación, más de treinta, intervenía en primer lugar tan solo por detrás del representante del Polisario, que siempre suele abrir el turno de peticionarios. Y ya de paso colapsando la primera jornada del evento, donde apenas nadie más pudo intervenir. Gentes venidas de todo el mundo teniendo que esperar, y quien sabe si volver a sus países de origen sin poder participar, porque al parecer interesaba vía enchufismo que la delegación oficiosa del Polisario en Canarias interviniese masivamente en primer lugar. Casualidades las justas.

Viendo la relación de participantes de esta IV Comisión de Naciones Unidas, por un momento podría parecer que el territorio a descolonizar fuesen las propias Islas Canarias –seguramente para goce y deleite de más de uno en esa delegación–. Al menos eso se desprende de tan elefantiásica representación procedente de las Islas en un evento de tanta carga simbólica como este. Casi parecía más una delegación del MPAIC, que una que vaya a defender los intereses del Polisario, que no los de los saharauis, tan solo los de unos pocos. Por mucho que durante casi tres horas estuviesen repitiendo lo contrario cual autómatas para desesperación por tedio del público presente, los cuales a duras penas reprimían los bostezos.

¿A quién se lo ocurrió que esto podía ser una buena idea? Más allá del viaje a gastos pagados a la gran manzana, faltaría saber si con dinero público o no. No estaría de más saberlo, pero saberlo de verdad y no negarlo con eufemismos. Y si este jolgorio neoyorquino ha ido a cargo del erario público de los canarios, en base a algún tipo de partida presupuestaria bajo algún epígrafe textual de difícil digestión. Especialmente viniendo de ellos, tan ávidos siempre de saber cómo nos pagamos las cosas que organizamos los demás, esgrimiendo bobadas tan peregrinas y conspiranoicas como las que estamos acostumbrados a escuchar. Que si servicios secretos marroquíes, que si el CNI… demasiado Netflix en sus vidas. De todas formas, si sus afirmaciones fuesen ciertas, que no es el caso, al menos no será con fondos procedentes del erario público. No creo que todos puedan decir lo mismo.

En un primer vistazo al documento oficial –y de acceso público– donde figura la relación de participantes, como no podía ser de otra forma aparece Nueva Canarias sobrerrepresentada, junto con Podemos, obviamente. Parece claro que uno de los motivos de esta suerte de viaje de fin de curso a Nueva York ha sido la rabieta infantil provocada por la celebración (o gol por la escuadra en campo ajeno) del evento del MSP hace unos días. Prueba de ello fueron las constantes referencias directas o indirectas al mismo durante la interminable retahíla verbal antes referida.

En dicho documento, nos encontramos con una aglomeración de políticos y representantes de variopintas asociaciones, algunas de singular pelaje. Que no digo que sus representantes no participen a título individual pero claro, viendo las nomenclaturas de la lista de participantes no hubiera sorprendido encontrarnos también alguna asociación canaria de petanca, colombofilia o numismática hablando en la ONU sobre el Sáhara. Con todo respeto a su labor cotidiana pero ¿qué pintan ahí? ¿Quién paga esto?

Por cierto, también andaba por ahí Coalición Canaria, la veleta política canaria por excelencia, y cuyas críticas a la decisión del Gobierno a cuenta del Sáhara se tornarán en lo contrario en un futuro próximo si la situación poselectoral así lo requiere. ¿Iba su represente a título personal, o representa ante la ONU la postura oficial de su partido?

Y también estaba representada la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿También la ULPGC se posiciona oficialmente ante la ONU a favor del Polisario en el diferendo del Sáhara Occidental? Convendría que desde el rectorado lo aclarasen, porque su nombre viene asociado a uno de los participantes, el cual no tengo el gusto de conocer ni nada en su contra. Pero en este punto convendría recordar la desproporcionada campaña que tras la edición de 2005 se realizó contra el profesor Rafael Esparza por un hecho similar, llegando a pedir incluso la expulsión de Esparza de la institución académica. ¿Su ‘delito’? Pues a tenor de lo visto este año queda claro que no fue la utilización del nombre de la Universidad en su participación, más bien debió ser que el contenido de su intervención no atendía a los intereses de los ofendidos que pidieron su cabeza. Por cierto, la principal impulsora de aquel episodio casualmente encabezaba esta delegación. Una doble moral bastante nauseabunda.

Solo faltó en la rave neoyorquina el ínclito y omnipresente Carmelo Ramírez. Debía estar arreglando las cuentas del partido. Años de estropicio contable no se enderezan fácilmente. Únicamente me queda la duda de saber si todas esas tendenciosas publicaciones simultaneas y calcadas palabra por palabra que el señor Ramírez escribió y acomodó en numerosos medios en vísperas de la conferencia del Movimiento Saharauis por la Paz, repletas de infundios, proceden del mismo erario antes referido. Aunque claro, en este caso no podemos pedir milagros. Si en cuatro años no han sido capaces de presentar sus propias cuentas bajo pretextos infantiles, no vamos a pedirles tanta transparencia de golpe, no vaya a ser que les dé un vahído.

Curioso también que en aquel aluvión de artículos llamase «quiosco» a la asociación de la que soy vicepresidente, el Fórum Canario Saharaui. Ahí creo que Ramírez mal versó (así, separado) en sus palabras hacia nosotros. No creo que exista quiosco semejante en tamaño al que el señor Ramírez pone a su disposición cuando le entra una pataleta a cuenta del Sáhara.

Eso sí, de los pescadores canarios asesinados durante la ‘década negra’ no se dijo ni mú en el mejor y más emblemático escenario para hacerlo. Era de esperar, sin duda un ejercicio surrealista anteponer simpatías y solidaridades hacia aquellos que al mismo tiempo perpetraron esos execrables actos hacia trabajadores canarios. Es una grotesca paradoja, son aquellos que más deberían velar por su memoria, sus políticos y paisanos. Cargos y representantes canarios que defienden fervientemente al victimario de canarios asesinados. Y en la ONU nada menos. Las cosas del dogma ideológico y la militancia. Pues nada, que siga la jarana neoyorquina. La gran manzana siempre sabe mejor cuando la pagan otros, que sigan dándole mordidas.