Justicia cooptada

Hace ya muchos años el profesor Alejandro Nieto resumió muy bien la situación de la administración de justicia española: «En España hay administración de justicia, pero no hay ni Poder Judicial ni justicia… Los partidos políticos tienen atrapados a los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial». Nieto lo ha explicado reiteradamente y coincide con muchos juristas en los últimos lustros: ha fracasado el sistema de autogobierno judicial que introdujo la Constitución de 1978 de tal manera que el GGPJ ha quedado mediatizado por las fuerzas políticas en el objetivo de designar a funcionarios de la alta magistratura – Tribunal Supremo, Audiencias –a jueces con simpatías ideológicas más o menos claras. «En la partida», insiste Nieto, «quien coloca las piezas (los jueces) es el CGPJ y quien domina el tablero, por lo que la estrategia no puede ser más sencilla: la conquista del Consejo y, desde allí, la ocupación del tablero». Para los más desinformados estas líneas argumentales de Nieto se encuentran en el libro El malestar de los jueces y el modelo judicial, publicado en 2010, es decir, cuando todavía gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Para estos debates, que afectan a las estructuras básicas del Estado y deben abordarse con la suficiente perspectiva temporal, hay que recordar que el PSOE ha gobernado este país bastante más tiempo que el Partido Popular. De hecho, el artículo 122.3 de la Constitución establece que el CGPJ «estará integrado por el presidente del tribunal Supremo, que lo presidirá, y veinte magistrados (…) doce entre jueces y magistrados (…) cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos de sus miembros». Pero en 1985 el PSOE, que disfrutaba de una aplastante mayoría absoluta, modificó la ley Orgánica del Poder Judicial y los veinte integrantes del Consejo General pasaron a ser elegidos por las Cortes, manteniendo la proporción de tres quintos, por entonces, muy fácilmente conseguibles entre los socialistas y los conservadores. Fue entonces, y no en 1978, cuando la independencia del Poder Judicial quedó cuestionada y arrancó el deterioro institucional.

El descrédito que corroe el poder judicial tiene hondas raíces que no solo se alimentan de la patrimonialización partidista del Consejo General, sino en los insuficientes –y al cabo irrelevantes– esfuerzos reformistas aplicados a la administración de justicia: procedimientos operativos anacrónicos, juzgados insuficientes, mala y lenta digitalización, personal escaso ante la presión de demanda de los litigantes. A la cooptación del órgano de dirección del poder judicial y de las cúpulas de la magistratura a la que se han aplicado PSOE y PP se suma la plúmbea lentitud de la justicia, de la que no escapan ni el Supremo, ni los tribunales superiores de justicia ni las audiencias provinciales ni los juzgados de instrucción. Entrar en la rueda de los tribunales, como demandante o como demandado, es un infierno interminable, carísimo y enajenante. Los grandes partidos han visto caer en la miseria reputacional a jueces, magistrados y fiscales sin mover un dedo. Si ese era el precio para mantener una judicatura más o menos controlada por los sucesivos gobiernos –el control de ministros y partidos jamás ha sido total e incondicional afortunadamente: todavía existe una carrera judicial efectiva– se pegaba con gusto, incluso, con mucho gusto. Incluso la marginación presupuestaria y la alergia reformista de los poderes ejecutivos y legislativos puede entenderse por un problema de agenda: lo primero es lo primero. Mejor no confundirse: Podemos, o Ezquerra Republicana o Bildu coinciden en la máxima prioridad, que no es que el gobierno de los jueces funcione con equidad e independencia, sino que no resulten disfuncionales en relación con las estrategias políticas y los intereses económicos y clientelares de los partidos.