Hay momentos en la vida en la que una no puede evitar pararse y contemplar la realidad como si se tratara de una película. Una de ciencia ficción, claro, en la que los personajes habitan una sociedad distópica en la que, por poner un ejemplo, una patulea de niñatos de un colegio mayor –exclusivamente masculino– adscrito a la Universidad Complutense de Madrid profieren una ristra de insultos del peor gusto desde sus ventanas, dirigidos a las estudiantes de la residencia universitaria de enfrente –exclusivamente femenina– y nadie se asusta, ni siquiera las víctimas, que se lo toman a broma y alegan que es «una tradición». ¿En qué momento de nuestra evolución social ha pasado a convertirse en tradición el hecho de que una serie de energúmenos profieran desde la ventana lindezas del tipo «¡Putas, salid de vuestras madrigueras!»? ¿Por qué no nos asustamos más, como sociedad?

Los alumnos del Elías Ahuja, que así se llama el maravilloso colegio mayor de donde provienen estos cráneos privilegiados, insisten en que son chiquilladas y que, en realidad, adoran y respetan a sus vecinas de la Residencia Santa Mónica. Hablan a la prensa de otras costumbres inocentes; entre ellas, de una que han bautizado como «la granja», consistente en emitir ruidos de animales desde las ventanas. Lo cierto es que, dejando a un lado la gravedad del asunto, la situación posee incluso un matiz cómico. Imaginaos pasar por la calle en el mismo momento en que un montón de tíos hechos y derechos hacen el gallo, el pato o la oveja desde las ventanas de un colegio mayor gestionado por padres agustinos. Creo sinceramente que Luis Buñuel habría encontrado la inspiración para una película de su etapa surrealista, al estilo de El discreto encanto de la burguesía. Discreción, en este caso, poca, pero hay quien encuentra el encanto. Y si no, que se lo pregunten a las residentes de Santa Mónica, que han hecho todo lo posible por defender a los inofensivos muchachos.

Hay otras costumbres de las que no han hablado ellos, sino un exalumno de un colegio mayor de la misma zona, el Chaminade. Según el joven, los del Elías Ahuja les soltaban perlas como «mi abuelo mató a tu abuelo», aludiendo a la Guerra Civil española y poniendo en entredicho eso en lo que insiste la derecha española: que las heridas están cerradas. La división, por desgracia, sigue existiendo, y los alumnos del Ahuja parecen contar con un perfil ideológico muy definido. Uno de los exalumnos más célebres es Pablo Casado, figura notable del Partido Popular que, en su día, también contribuyó a la causa «ahujana» con un texto supuestamente humorístico que hablaba de la caza «de lobas y zorras». Qué encanto tan discreto, el suyo; qué sutileza elegante.

No obstante, no creo que los alumnos del Ahuja sean unos dictadores en potencia; simplemente, es lo que oirán en casa. También imagino que no tenían intención de violar a nadie cuando soltaron aquellas burradas, pero ninguno de los dos hechos resta gravedad al asunto. La sociedad debería escandalizarse. Las víctimas deberían escandalizarse. Nos pasamos el día hablando de lenguaje inclusivo y «micromachismos» –a mí esta denominación me ha sonado siempre a los Micro Machines, la línea de cochecitos de juguete que triunfaba en los noventa– y en plena capital del reino hay un nido de machismo del grande, del «macro», que por lo visto entronca con una tradición.

Una tradición así en pleno siglo XXI me parece aberrante. Dicen que en los colegios mayores el tema de las novatadas y de las costumbres absurdas está a la orden del día, pero eso, repito, no le resta gravedad al asunto. Yo no he vivido en colegios mayores ni residencias, pero he sido universitaria y no me imagino participando en esa especie de ritos primitivos. A mí, como universitaria, no me habría hecho ninguna gracia que trataran de ligar conmigo llamándome «puta ninfómana». Vamos, probablemente habrían conseguido lo contrario. Y no puedo comprender las cabezas de las mujeres que no piensen así. A mí, me van a perdonar, me atraían y me atraen las conversaciones inteligentes, la intelectualidad –aquella que no se jacta de serlo– y el respeto.

A veces creo que los valores están cambiando a un ritmo vertiginoso. En mi experiencia como profesora de Secundaria y Bachillerato, observo que la cultura está mal vista entre adolescentes. Triunfa la ignorancia, los que se ríen de la poesía o del cine clásico. Yo les insisto siempre a mis alumnos: cuando seáis mayores, os gustará poder tener temas de conversación, no ser personas vacías. Pero claro, ahora pienso en los universitarios del Ahuja y sus cortejos con ruiditos de animales desde la ventana y vaya, qué voy a decir ante eso…