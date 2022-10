Un acuerdo para la justicia

La formalización de la largamente anunciada dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo ha puesto al presidente Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la ineludible tesitura de proceder ya a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, caducado hace tres años y diez meses.

La incapacidad demostrada hasta ahora para nombrar a los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces ha contribuido al colapso de la justicia, ha provocado una crisis institucional sin precedentes y ha transmitido una mala imagen de España en la Unión Europea.

De hecho, la renuncia de Lesmes llevó a Sánchez a convocar de urgencia a Feijóo y de la reunión celebrada el pasado lunes parece desprenderse un cierto halo de esperanza, dado que ambos dijeron estar dispuestos a hacer «un último intento» para que el CGPJ recupere la vigencia de su mandato constitucional y, por ende, todas sus competencias, como la de los nombramientos de jueces del Tribunal Supremo, que el Gobierno le retiró con una modificación de la ley.

Ahora, que según el ministro de la Presidencia las negociaciones «van en serio» –¿antes no?–, Sánchez y Feijóo se han mostrado conscientes de la apremiante necesidad de devolverle la normalidad institucional a un CGPJ caducado desde diciembre del 2018.

La lucha política que ha atascado desde hace cuatro años la renovación del CGPJ también afecta a Canarias. Hasta cuatro órganos importantes de la Justicia en el Archipiélago carecen de presidente, algo que contribuye a ocasionar retrasos en la actividad judicial. Se trata de las dos salas de lo Social del Tribunal Superior en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal en Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Esta situación deja a la Sala de Gobierno del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias con solo tres de los siete miembros que la componen. Por si fuera poco, la falta de sustitutos en diferentes ámbitos de los juzgados canarios, y no solo en el TSJC, ha empeorado a lo largo del año hasta el doble que en el pasado ejercicio. Sobre el año judicial en las Islas planea la sombra de unos servicios atascados.

El colapso de trabajo que sufren los juzgados se debe a la falta de recursos, la alta litigiosidad del Archipiélago y al parón en la actividad que provocó la pandemia. El último año se produjo un incremento del 1,7% en los trámites pendientes pese a que se resolvieron un 17% más de procedimientos. En total, en Canarias quedaron en ‘lista de espera’ 158.052 litigios en 2021.

Aunque Gobierno de España y PP han optado por la discreción, y tal vez esta sea una estrategia acertada para que las conversaciones lleguen a buen puerto, de lo explicitado por ambas partes para alcanzar un acuerdo que acabe con tanto atasco se deriva que el pacto al que aspiran los dos partidos, que suman los tres quintos de las Cortes necesarios para designar a los nuevos magistrados, incluye también al Tribunal Constitucional y la reforma de la ley para facilitar que los jueces elijan directamente a sus representantes en ese organismo.

La negativa de una parte del sector conservador del CGPJ a designar a dos nuevos miembros del Constitucional como les exige la ley ha sido, de hecho, la espoleta que ha provocado la crisis definitiva. Un hecho inédito hasta ahora el de los jueces insumisos, que optan intencionadamente por incumplir la ley.

Si la situación ya era grave, su actitud hace un flaco favor a la democracia y a la credibilidad de la justicia, además de ser un pésimo ejemplo para el conjunto de la ciudadanía. Hay quien sostiene que ese grupo rebelde de jueces impone sus criterios al PP, pero otros opinan que simplemente sigue las instrucciones de ese partido. Porque en la no renovación del CGPJ, y del Constitucional, hay, sin duda, responsabilidades compartidas.

Las del Ejecutivo por sus vaivenes legislativos y por haber sido incapaz de forjar un acuerdo con los populares, y es la de estos que, primero bajo el liderazgo de Pablo Casado y ahora bajo el de Feijóo, han ido poniendo todo tipo de excusas para evitar un pacto imprescindible y mandatado por la Constitución.

Esa negativa al acuerdo ha acentuado las sospechas de que la intención última del PP era perpetuar el control que ahora tiene sobre el órgano de gobierno de los jueces y sobre el Constitucional y que deriva de la mayoría absoluta de Rajoy. Si no es así, nada de lo que han hecho ha contribuido a desmentirlo.

Si la reunión de la Moncloa permite por fin desbloquear las conversaciones y devolver a los órganos judiciales su normalidad y su prestigio, habrá que agradecerle a Lesmes su dimisión.

En un estado de normalidad institucional en el ámbito de la justicia, el protagonismo debería corresponder al análisis de los retos. Es decir, a abordar las insuficiencias en tanto que servicio público. A la identificación de problemas de fondo en nuestra sociedad de los que los procedimientos abiertos son síntoma. Como el aumento de los asociados a delitos de odio y discriminación, una derivada de un clima de polarización que, con las redes como vehículo expedito, supone una amenaza de primer orden no solo para las víctimas sino para la convivencia democrática. O a las mujeres asesinadas en casos de violencia de género y los huérfanos que estos crímenes han dejado, cifras que no son estadísticas, sino vidas humanas. Algo que no se debería olvidar tampoco a la hora de valorar las consecuencias del bloqueo político y corporativo del funcionamiento de la justicia que urge solventar