Pedro Fuertes, casi Santo

N o por presentida la muerte de Pedro Fuertes, a los 90 años, nos ha dejado de sobrecoger y escribimos con el corazón encogido de tristeza, solo atenuada por la esperanza cristiana.

Las últimas palabras que le escuché de su propia voz ya cansada definen lo que ha sido su vida: «90 años sin desengaños». Jesús Pérez Peña le obsequiaba con un ejemplar de El Hombre en busca de Sentido de Víctor Frankl. El Padre Pedro había encontrado ese sentido y sus fuerzas en la residencia de la comunidad de la calle Rabadán no estaban ya para libros. Ante un televisor, en compañía de su hermana Isabel, se relajaba con el fútbol, una de sus aficiones.

Asturica Augusta, su Astorga natal, con la misma raíz de Asturias y de la misma provincia romana, fueron el motivo de sus palabras cuando nos conocimos en el templo del Corazón de María. Desde entonces ha sido un amigo, un confidente, un maestro de fe y de vida, un religioso ejemplar, un maragato cabal encarnado en Gran Canaria, que se ha despedido callada y discretamente, como era su estilo. Tal vez traslucía su origen leonés cuando tomaba fabada, que le encantaba, con Cocacola.

Con su sólida formación intelectual y espiritual, quisiera, al menos, resaltar dos de sus cualidades que siempre me llamaron la atención y me cautivaron: su sencillez de vida; y que estaba al tanto de todo, leía muchísimo, libros, revistas, periódicos. No se olvidan generaciones de exalumnos de aquel entrañable profesor con el diario Ya bajo el brazo.

Siempre estaba dispuesto a escuchar, a dar luz y esperanza. Aunque su obra queda de alimento poético para quien se acerque a sus escritos, le echaremos de menos en la parroquia y repartiendo saludos y esperanzas en el soleado banco de la calle de León y Castillo, esquina Murga. Con su cordialidad, era historia viviente de estos últimos 50 años de Las Palmas de Gran Canaria y bien merecía la distinción como Hijo Adoptivo.

Pacífico y dialogante, se ganó el respeto y la admiración de todos los que hemos tenido ocasión de tratarle y gozar de su cercanía. Fue al mismo tiempo profesor, educador, poeta, periodista y claretiano. Conversador, cariñoso, lleno de amigos, tolerante y tendiendo puentes, su larga vida de sacerdote misionero no finalizó nunca.

Su comportamiento y sus modales ponían en evidencia un alma limpia, su espiritualidad mariana, incapaz de tratar a nadie sin respeto. Casi Santo decimos hoy parafraseando su misma definición sacerdotal en este periódico y el título de su obra poética, que tanto le apasionaba. Tanto amaba la poesía que ante la inexorable avance de la enfermedad y sabedor que quedaba la Navidad demasiado lejos, dejó escrito el soneto que recibirán sus amigos para iluminar las próximas fiestas navideñas con sus versos y su recuerdo.

Ha muerto en la paz de Dios, tal como había vivido. Una sentencia sufí lo define: «la mejor huella que se puede dejar, al pasar de esta vida, es la de la bondad». Gracias, Padre Fuertes, por habernos dejado esa bondadosa herencia.