‘Villarejo, el emérito de las cloacas’

Este es un libro necesario. Escrito con la agilidad de un buen reportaje de Gay Talese. Uno se desliza por su páginas, de frase en frase, y cuando termina un capítulo piensa por un momento que la historia que nos está contando no es la historia que todos conocemos, pero que sí sospechamos, o tememos. Y cuando llegamos al final y cerramos el libro y lo dejamos en la mesa, lo contemplamos más con rabia que con miedo. Pues en algunos momentos los autores llegan a transmitirnos miedo, como si de un buen relato de Stephen King se tratara.

Por momentos la ironía repetitiva del uso de voces como “presunto”, «imaginemos», «presuntamente», puede hacernos creer que los autores no saben de lo que hablan. Que inventan. Pero no es así, no inventan, lo que cuentan está en las hemerotecas y en las videotecas. Son cosas que la prensa ha ido desgranando en estos cuarenta años de democracia. Han abierto los telediarios y se han cerrado en falso, con leves condenas, archivo de la causa, prescripción. Traslado de jueces y asignación de nuevos, más dóciles, o mejor, más comprensivos. Y que los autores los hilen, los relacionen, y demuestren esas relaciones, da miedo.

Se cuenta la historia de un país con una férrea dictadura, un Tribunal de Orden Público y una Brigada Político Social encargados de mantener las cosas en su sitio, que nadie se desmande, que la ley y el orden establecidos se prolonguen en el tiempo. Y cuando se hace necesario pasar a país democrático, Europa, la OTAN y los USA lo necesitan, entonces ese Tribunal de Orden Público se convierte en la Audiencia Nacional, para juzgar determinados delitos, con los mismos jueces que aplicaban las leyes franquistas, escondían y sancionaban la tortura. Esos jueces franquistas se convierten sesudos juristas democráticos de toda la vida y la Brigada Político Social se convierte en la Brigada Central de Información, con los mismos comisarios y policías que torturaban en los sótanos de las comisarías de toda España a los que luchaban por la democracia, a sindicalistas y activistas sociales. De la noche a la mañana esos torturadores se convirtieron en audaces y leales policías dispuestos a defender la democracia de sus enemigos. Que no supieran o no quisieran prever el golpe del 23 F no significa nada. Un fallo lo tiene cualquiera.

Ese país se convierte en monarquía y los aparatos del estado mencionados se encargan de mantener esa monarquía democrática en la buena vía. Que el primer presidente electo, rechace la guerra sucia en las provincias del norte y se niegue a incorporar al país a la OTAN, no es admisible para los poderosos, los que han travestido al TOP en Audiencia Nacional y a la BPS en BCI –irá cambiando de nombre según sea necesario- , y se le hará caer, defenestrar pues no obedece a la razón, con minúscula, de estado. El siguiente será más maleable, o mejor, más comprensivo, e impulsará la guerra sucia en esas provincias y mentirá lo suficiente para que el país termine aceptando su entrada en una alianza militar que rompe con la tradición de neutralidad que desde la Primera Guerra Mundial se había mantenido. Ya había reconocido en una entrevista, poco antes de ganar las elecciones, que «hombres de Carrero», es decir, espías del presidente franquista, habían contactado varias veces con él, para hablar del futuro del país.

Y la historia imaginada avanza, algunos nombres se repiten, los de los más poderosos, y otros desparecen, los de los prescindibles. Algunos en la cárcel, otros con un tiro en la nuca. Pero el negocio continua, como bien dicen: «Todo es dinero, menos el dinero, que es poder». Y el pequeño Nicolás, Luis el Cabrón, Azogue, Cospe, de la Rosa, Prado, Conde, la Casa Real y sus amantes y vicios, desfilan por el libro, relacionados unos con otros, todos detrás del dinero, que al fin y al cabo es poder. Aparece un tal Pablo Escobar celebrando en el Ritz capitalino la primera victoria de su amigo Felipe y un Ignacio que se compra un ático en Marbella sin saberlo. Todo envuelto en el tráfico de armas, de droga y la guerra sucia. De vez en cuando alguien se suicida de dos tiros en la cabeza o aparece muerto en una cuneta o se cae de un cuarto piso y queda catatónico o sufre un accidente de caza… Todos ellos controlados por una mafia policial que va evolucionando según sea necesario, con comisarios que terminan de directores de seguridad de bancos y grandes empresas como recompensa a los servicios prestados: espiar a los competidores, facilitar medios para el chantaje que les obligue a pensarse mejor las cosas, facilitar tráficos en el territorio patrio, y sobre todo, limpiar, blanquear, mover el dinero producto de esos tráficos. Eso sí, que todos o casi todos se lleven un pellizco más grande o más pequeño según lo que hayan contribuido a la buena marcha de los negocios y a la estabilidad del país. Siempre que no se pasen de la raya, o con los rayas, no sea que terminen siendo una amenaza prescindible. Porqué si se pasan de la raya, que muchas veces es que se pasan con las rayas, si ambicionan más de lo que les corresponde, si quieren mandar o desplazar a los que realmente mandan, entonces, periódicos amigos sacaran algunos trapos sucios, jueces incorruptibles los llamaran a declarar. Se hará un gran escándalo mediático y al cabo de un tiempo las condenas serán ridículas y si son mayores porque no queda otro remedio se reducirá la condena por buena conducta, se saldrá en tercer grado o se cumplirá en una prisión de mujeres. Y un comisario emérito que todo lo graba y que es uno de tantos de esa mafia heredera de la antigua BPS.

Gloria Elizo y Pablo Fernández han escrito un libro osado en el que huyen de la difamación. Todo está ya publicado o insinuado en otros medios. Nada es mentira, aunque ocurran cosas imaginadas en un país con una Ley de Secretos Oficiales de la época del franquismo, pensada para ocultar los crímenes de aquél régimen y usada para lo mismo con los del actual. Léanlo, léanlo y comenten con amigos y conocidos. Vale la pena.