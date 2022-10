Conversaciones con Pedro Fuertes

Me invitan a seguir hablando contigo y de ti, querido Pedro. Pero claro, el problema se me presenta a la hora de la verdad, porque ¡qué difícil me lo pones! Y es que ¿cómo encajo hablar sobre la sabiduría, la amistad, la belleza de la bondad (es decir la bonhomía), y la humildad sin recurrir a estereotipos definidos y aplicarlos sin más a una persona? Voy a intentar salir del paso de la mejor manera posible.

La primera reflexión se trata de un homenaje a la sabiduría, es decir, al vivo retrato del recorrido intelectual de Pedro Fuertes, camino que ha recorrido día a día, escribiendo y publicando esa obra poética que constituirá un hito en nuestra poesía contemporánea. Un saber vivido y compartido, legado y transmitido a través, no sólo de su obra sino de su ejemplo en el sacerdocio. La sabiduría hasta la vejez pues, como gran virtud de Pedro. Dices que siempre has tenido miedo a exponer tus sentimientos en público, porque siempre has fomentado el silencio interior y la emoción y de ambos brota la palabra en tus memorias, en tus artículos, en tus cuentos, en tus poemas. Pero ¿qué tipo de silencios y soledades? Soledades y silencios buscados y deseados como necesidad de un encuentro interior invitándonos, mientras caminamos conversando con nosotros mismos, a buscar respuestas sobre una de las primeras preguntas ‘‘¿Qué hacemos aquí?’’ Y estas preguntas, en algún sentido, te las formulas en tu “Casi canto. Autorretrato a media luz” Encuentro cierto regusto unamuniano. Unamuno escribe: ¡Quiero verte Señor!..../.Mírame con tus ojos, ojos que abrasan,.../ ¡Mírame y que te vea!” Y tú respondes “Con el alma diré que me persigas desgarrando mis ojos, /por si acierte / el juego de sentirte y de tenerte / con ganas de vivir...” A esto nos invitas con tu obra. En ti, Pedro, soledad y silencio como puerta a la sabiduría. Se acerca la Navidad y como cada año, seguiremos oyendo como recuerdo lo que desde el sitio de la palabra nos dirigías: el hermoso canto de esperanza y humildad con el que nos saludabas en tu Eucaristía de las 10 de la mañana: Agranda la puerta, Padre / porque no puedo pasar; la hiciste para los niños, / yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, / achícame por piedad; vuélveme a la edad bendita /en que vivir es soñar. En esta sociedad que deseamos (y necesitamos) mejorar, parece que buscamos agrandar la puerta para poder entrar en el mundo del Misterio que nos llega; nuestra única esperanza es buscar una puerta más grande. Pero el cancionero que tú nos recitas aporta otra solución: hacernos más pequeños. Y, ¿por qué invito a esta reflexión? Porque Pedro Fuertes ha hecho siempre de la humildad su forma de vida. Sencillo en sus actitudes y sus palabras, en sus gestos, en su manera de expresar el afecto, siempre sacando consecuencias para amar y ser humildes. Es decir, para hacernos pequeños junto con los otros, con los necesitados y excluidos, para poder entrar en la puerta de Belén. Pedro ha sabido asimilar perfectamente lo que Chesterton indicaba en Ortodoxia: “¡Sin humildad no se puede gozar de nada! ¡Ni aún de la soberbia!”. Siempre ha sabido dar consuelo a quien lo necesitaba en momentos difíciles y compartír la alegría en momentos más felices. Y eso, además de generosidad, es comunicar esperanza. Y claro, como consecuencia, el amor y la belleza de la bondad. Pedro es una persona que ama. Hablo en presente porque seguirá amando. Una bondad no sólo como un bien ético pasivo sino una bondad activa, transmitida. Como la paz y consuelo que yo notaba apretando su mano en mis visitas de los últimos días. Recibía de él mucho más de lo que podría ser yo capaz de transmitirle. «Me he encontrado con Dios, pero sin olvidarme de los hombres» insistes en tus entrevistas. Gracias Pedro por el inmenso universo de amistades que has ido repartiendo a lo largo de tu hermosa existencia y seguirás cultivando desde lo eterno. “Por primera vez en mi vida podía comprender el significado de las palabras: «Los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita”...escribía en “El hombre en busca de sentido” el psiquiatra, neurólogo y filósofo austríaco Viktor Frankl tras su experiencia de más de tres años en campos de concentración. Pues eso, como un ángel. Así te vemos, Pedro. Gracias por todo.