Unánimemente, Pedro

Querido Pedro, menudo papelón, vengo de la Catedral de Santa Ana de participar en tu despedida y estoy mucho más triste -bastante más - que el torero de Sabina; pero me he comprometido a meter en unas líneas este vacío que dejas y no puedo permitir que me venza la pena, tengo que hacerlo bien, al fin de cuentas, fui una de tus 10.000 alumnos/as.

Rebusco en el fondo de mi memoria y aún puedo coger la punta de un rayo de luz- de esa que entra por las ventanas a media tarde-, tirar de él y sacar a la superficie una de tus clases. De qué nos hablabas, tal vez de Alberti. ¿Te acuerdas de que nos llevaste a dos o tres de nosotros a uno de los institutos de Tomás Morales porque el poeta de Cádiz venía a dar una charla? La visita de Alberti fue un acontecimiento, porque entonces Canarias era bastante más que ultraperiférica y no estábamos acostumbrados a según qué cosas. Qué nervioso y entusiasmado estabas, cierro los ojos y aún puedo verte. Esto fue a principios de los 80, tú eras un cura en un colegio de curas, y Alberti, todavía un comunista con cuernos y rabo para mucha gente. Pero allá fuimos los 3 (cuatro contigo). Terminé el colegio y la universidad, pasamos todos a otro plano de la vida, y el profesor seguía allí. Vinieron unos años de encuentros breves, a veces casuales, a veces buscados, que él siempre terminaba con un “os quiero mucho a todos”, y una sonrisa que solía ir de acera a acera. La frase se te quedaba prendida del pelo, coleando un rato mientras te alejabas, y la sonrisa te la llevabas para después. La frase y la sonrisa formaban parte del rito de cruzarse con el padre Fuertes, también el que se interesara por todo lo tuyo como si fuera suyo y lo digo así, casi en tercera persona, porque esta bondad desprendida y desmedida fue su forma de estar en el mundo, su manera de tratar a cualquiera, ya fuera alcalde, ministro, obispo (puedo dar nombres) o señora de la limpieza. La vida nos fue uniendo por una cosa u otra, pero el pegamento definitivo de nuestra relación fue Negrín. La tarea de recuperar la figura de Juan Negrín López, el médico y científico grancanario que fue jefe de gobierno de la 2ª República durante los últimos años de la guerra, nos hizo cómplices. Pedro Fuertes celebró la primera misa que se ofició en Gran Canaria en memoria del estadista republicano, algunos años después de muerto el dictador y aún con muchas resistencias en el ambiente. Después fue un habitual de la Fundación Juan Negrín. Le fascinaba la figura del estadista grancanario, decía que lo había descubierto en sus discursos y que él mismo era una especie de converso. Varias veces quedamos para ir juntos a algún acto de la Fundación. Caminábamos y hablábamos. Descubrí que el padre Fuertes era un hombre de su tiempo y también que conocía a todo el mundo, y esto no es una frase hecha. La Catedral, Pedro, estaba a tope esta mañana. Con mucha gente de pie y los bancos abarrotados. No recuerdo una unanimidad igual; éramos muchos, pero te confieso que estábamos muy solos. No sé qué te habría parecido a ti, con lo tímido que eras. Fue un derroche de homenaje. Conté casi dos minutos seguidos de aplausos, una barbaridad, Pedro, y también una unanimidad (y perdóname la licencia, no me pongas un cero).