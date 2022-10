Somos unas exageradas, ¿no?

Hace unos días se hizo viral un reel en las redes sociales en el que se veía y se escuchaba a un joven gritar desde la ventana de su cuarto de un colegio Mayor en Madrid: «Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea. ¡Vamos, Ahúja!» y, dicho esto, todos los estudiantes salían a la ventana a vitorear al macho alfa. Las imágenes eran, cuando menos, espeluznantes. Yo no sé ustedes, pero en la expresión «os prometo que vais a follar todas en la capea» veo una clara amenaza de violación. Pero, claro, tampoco es para tanto, ¿no? Que exagerada, Elizabeth, por Dios. Son novatadas de estudiante. Es que no se puede dar una broma. Es que tienen ustedes la piel muy fina, blablablá. Es para tanto y para mucho. Estoy un poco harta ya, y estoy segura de que muchas mujeres –y algunos hombres– están de acuerdo conmigo, en que tenemos un verdadero problema social que se llama terrorismo contra la mujer. ¿Qué pretendían con esas palabras? ¿Meterles miedo a las chicas para que no fueran a la capea? ¿Castigarlas porque les gusta follar? ¿Qué pasa que si a una mujer le gusta el sexo, como escarmiento tiene que abusar de ella todo quisqui? Miren, mis niños, a las mujeres nos gusta el sexo y, por suerte, tenemos la libertad de elegir cuándo, dónde y con quién practicarlo. Sin embargo, hay gente –cada vez más– a la que le molesta que seamos dueñas de nuestro placer e intenta amedrentarnos o castigarnos con violaciones para que estemos domaditas, porque ya ven ustedes, somos unas putas ninfómanas. ¡Qué pecado! ¡Si Franco levantara la cabeza! No hace falta que la levante, ya están sus acólitos intentando imponer su ideología, esa velada Sección femenina en la que moldear física y emocionalmente a las mujeres. Que se nos ha dado mucha libertad, coño. A ver si se enteran de una vez, hombres misóginos, políticos misóginos y algunas mujeres que han decidido tirarse piedras sobre su propio tejado: ya no hay vuelta atrás. No vamos a volver al redil. No vamos a disimular nuestra inteligencia, ni nuestra belleza ni nuestra sexualidad. No vamos a parir porque nos lo impongan. No vamos a renunciar a nuestra carrera profesional por nadie. ¡Somos libres y vamos a luchar por nosotras! Vamos a salir a la calle y a denunciar amenazas como la descrita en esta columna. Gritaremos alto contra las violaciones, contra los feminicidios, contra la violencia de género y contra todo aquello que pretenda hacernos callar. El colegio Mayor ha comunicado que el alumno que gritó esas, no sé ni cómo describirlas ¿barbaridades?, ha sido expulsado. ¿Esa es la única consecuencia? ¿Y qué pasa con todos los demás que salen en el vídeo jaleando como animales en celo? De verdad, ¿cuándo coño se van a tomar todo esto en serio?