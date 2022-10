Breverías 110

Por fortuna, existe un bar en la zona de Triana de nuestra capital que presume, con toda razón, de servir las mejores tortillas de patatas de la ciudad. De modo que estando un día de Rodríguez me encaminé ilusionado hacia dicha tierra prometida y encargué una de las tortillas de marras, con cebolla por supuesto. Habiendo degustado en otras ocasiones la ración que se servía en las mesas, el segmento correspondiente a un cuarto de tortilla, cuando me trajeron mi encargo casi me da algo: el tamaño de la misma era de un diámetro que ni con mis dos brazos en círculo hubiese podido abarcar. Menos mal que tenían unas inmensas bolsas ad hoc que me facilitaron el transporte hasta mi casa. Comí tortilla hasta el regreso de mi mujer, que también pudo gozarse una ración. A veces el tamaño sí que importa.

* El otro día comentando con mi amigo y autor J.L.C. los incidentes a que se somete el escribidor a la hora de ser entrevistado, inquirí con curiosidad si se había visto sometido, como el que suscribe, a preguntas de corte feminista radical, muy en boga recientemente. Mi amigo me contestó que sí, pero que nunca le había supuesto ningún problema. Ante lo que supongo percibió en mí como expresión de justificada admiración, creyó oportuno aclararme «¡nunca les digo lo que pienso!» * Acabo de ir al dentista, y constato varias cosas. En primer lugar, y es de agradecer, que ya no me hacen daño. La anestesia local es eficaz y bienvenida. Pero veo que también cuidan otros detalles: por de pronto el covid impone una serie de servidumbres que sin duda también ayudan a que la clientela siga sana y dispuesta a cuidar sus dientes por mucho tiempo. Pero es que además el trato es afectivo y la manipulación cariñosa. «Abra un poquito más la boquita». «Déjeme Ud. las gafitas» etc. Y a los términos que pudieran sonar ofensivos también les han quitado la espoleta. Ya no se desinfecta la boca, ahora se «higieniza». De matar un diente nada, ahora toca «desvitalizarlo». Vamos, que la amabilidad es plena. Por eso no concibo que antes de hacerme un simple empaste tenga que firmar un papel donde eximo de cualquier posible responsabilidad por negligencia a la clínica en cuestión, y les brindo en cierto modo una licencia muy parecida a la que pueda disfrutar un agente 007. * Siendo ingeniero me incluyo en el término genérico de «los técnicos», y tengo a mucha honra redactar los informes y evaluar los cálculos que garantizarán por ejemplo que mi puente no se venga abajo a las primeras de cambio. Por ello, cuando todo un presidente de gobierno proclama solemnemente que las medidas que vaya a tomar en ningún caso lo serán al margen de la autorizada opinión de los especialistas me quedo más tranquilo. Sobre todo cuando apostilla: «¡Lo que digan los técnicos!». Hasta que se pone de manifiesto que su «comité de expertos» no sólo es celoso del anonimato de sus componentes sino incluso incapaz de corroborar su propia existencia.