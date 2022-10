Camino hacia la negociación

Uno lee algunos titulares y parece otra cosa. Parece –por ejemplo– que Coalición Canaria ha mostrado su apoyo al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. No ha ocurrido tal cosa. Lo que ha decidido CC es simplemente no solicitar la devolución del proyecto al Gobierno ni presentar un texto alternativo, es decir, respaldar que pueda seguir su tramitación parlamentaria. Lo mismo que Más País, el PdeCat, Compromís, BNG, PRC y Teruel Existe. Con estos apoyos y sus propias fuerzas el Gobierno del PSOE y UP se asegura una mayoría minoritaria que impide que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo. Quienes han amenazado (infructuosamente) al Gobierno son sus socios parlamentarios principales (PNV, Esquerra y Bildu). Curioso pero previsible porque las tres fuerzas soberanistas son las que llevan apoyando y amenazando, salvando y presionando al Gobierno durante toda la legislatura. Ahora siguen en lo mismo. No estaría mal que varios analistas sobrevenidos y muchos psocialistas despistados tomaran nota. También algún que otro oportunista crónico, como el senador Asier Antona, que ayer casi se echa a llorar en las redes al proclamar: «Nos hemos quedado solos en la defensa de Canarias». Una conclusión que Antona extrae simplemente porque una mayoría de diputados se han mostrado favorables a la tramitación –en absoluto a la aprobación– del proyecto presupuestario. Hace tiempo que no se escuchaba nada a este genio de la lámpara con la que apenas alumbra sus propios mocasines. Quizás no sea absolutamente necesario hacerlo.

Después se formalizará una negociación que ya ha empezado de facto y que en el caso de CC, como en el de cualquiera de los otros, puede acabar bien, mal o todo lo contrario. Obviamente Pedro Sánchez debe satisfacer de forma prioritaria a sus socios de legislatura. Significan 24 escaños y una confortable mayoría absoluta. Y los conseguirá aunque se deje mucha pasta, vergüenzas e incoherencias por el camino. Después llegará el mercadillo buhonero pero en absoluto insignificante con las fuerzas pequeñas, entre ellas Coalición Canaria. Y más les vale a los coalicioneros ser convincentes, es decir, obtener resultados satisfactorios, tangibles y más o menos inmediatos de la negociación que mantienen y mantendrán con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia con todo su reconcentrado poder vicario y expresión de sublime estreñimiento. CC ha mantenido durante toda la legislatura autonómica una posición política contundente pero casi siempre moderada en las formas y propositiva en el fondo. Sin embargo su discurso se ha endurecido en los últimos meses hasta el extremo de acusar al Gobierno central de «exterminar» a los canarios. Los excesos verbales, que parecen inofensivos, lo suelen ser menos para los que los pronuncian que para los que los reciben. Porque en la política –y especialmente en tiempos de crisis económica, incertidumbre electoral y fragmentación representativa– siempre llegará la coyuntura para la negociación. ¿Se negocia o no se negocia con los que quieren exterminar a Canarias? Como le pasa a cualquier fuerza política, la respuesta de CC debe ser positiva. Si no negocias, si no dialogas, si no debates, estás políticamente muerto y te has retirado a tu propio sepulcro de frustraciones. No se puede apelar a las emociones y los sentimientos de los hastiados ciudadanos y después tratar de imponer el sentido común negociador. Sarah Connor no negociaba con Terminator. Coalición está obligada, en cambio, a apurar los límites de la negociación con el Gobierno central –que no ha sido ni generoso, ni sensible, ni respetuoso con la comunidad canaria y a veces todo lo contrario– y reafirmar así su valor como herramienta política frente a Madrid, y tal vez deshacerse de algunos obstáculos y barreras para un futuro pacto en Canarias y por Canarias.