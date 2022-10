Si las cosas más estúpidas que hace el ser humano suelen estar relacionadas con el despecho, estoy segura de que las más ridículas y humillantes siempre tienen que ver con el dinero. Pensando en dinero estudié algo que me resultaba indiferente y por dinero me fui un año de au pair al Reino Unido. Siempre con el dinero en la parte trasera de mi cabeza durante un año de mi vida me dediqué a hacerle el desayuno y la cena a tres niñas que no eran ni mis hijas ni mis hermanas ni mis sobrinas, las llevé y las recogí del colegio cada tarde, las ayudé con sus deberes, las entretuve cuando sus padres no podían hacerse cargo de ellas y las consolé cuando lloraron por esto mismo. Aprendí que el traductor y el siervo perfecto tenían en común la despersonalización completa de su existencia. Cuanto menos se notara que había una persona real tras el trabajo que desempeñaban, mejor. Los padres de las niñas sabían que alguien las estaba cuidando, pero apenas trataban conmigo. Nunca necesitaron tratar conmigo, ergo hacía mi trabajo bien.

Por dinero fui asistente de un departamento de mi antigua facultad, dependienta, profesora particular y, finalmente, oficinista. Aguanté seis años en un lugar en el que cada mañana cuadré los hombros y puse buena cara a pesar de faltas de respeto y humillaciones en gestos que solían verse por el rabillo del ojo. Un comentario aquí, la esquina de la boca alzada allá. Los adultos son personas terroríficas, sus puñaladas siempre vienen precedidas de una sonrisa. Vi la vida pasar en pasillos iluminados por luces antinaturales cuyo sonido me cubría como una ola todos los domingos a partir de las cinco de la tarde. Clinc, clinc, clinc. Qué pesadumbre y qué desazón. Jamás dije una mala palabra, por dinero, ni puse una mala cara ni me quejé de que una persona que me sacaba más de diez años dedicaba una parte de su jornada laboral a martirizarme por algún motivo que nunca llegué a comprender. Me desconfiguró tanto el alma que dejé de dormir bien, pero cada día veinticinco del mes recibía un ingreso que me permitía hacer cosas que sí disfrutaba, que me llenaban y que me consolaban. Aguanté. No quería ser una floja. No quería ser débil.

¿Somos lo que hacemos? Yo sería entonces libros de Excel con cientos de hojas dedicadas a registrar gastos que nunca eran míos, sería llamadas de teléfono y música de espera para solicitar facturas que otra persona perdía continuamente y cambios de vuelos que nunca eran para mí. Sería: un ceño fruncido mientras revisaba informes en busca de erratas en dos lenguas que no eran la mía, una enésima conversión de Word a PDF, el ruido de la fotocopiadora al atascarse con recibos arrugados que alguien dejaba en mi escritorio dentro de un sobre o sería “Claro, no me importa quedarme más horas hasta resolver este problema que yo no causé”. Vi cómo se humillaba a otras personas y nunca dije nada, por dinero. De mi último puesto de trabajo conservaré recuerdos que usaré de medida en el futuro para recordarme a mí misma qué no quiero ser jamás. No quiero ser: dos compañeras entrelazando sus brazos como gemelas siamesas antes de asegurarme que tenía mucha suerte de estar allí. Suele venirme a la cabeza una frase que oí y que me saca una sonrisa extraña: “Aquí somos como una familia”. Menudo chiste. Nunca seré un grupo de personas cerrando la puerta de una sala de reuniones para celebrar el cumpleaños de una compañera. Al otro lado de esa puerta una sensación que luego reconocí como vergüenza extrema me coloreó la cara durante días. Volví al día siguiente a esa oficina como si nada porque la dignidad no paga las facturas. Todo el mundo te enseña que mientras no se te insulte abiertamente, mientras no se te azote con un látigo y se te haga fregar un suelo de rodillas con la lengua has de tragar, porque cada día trabajado se suma a una antigüedad que se traduce en más dinero ese veinticinco de cada mes. No queremos ser unos flojos. No queremos ser débiles. Queremos dinero.

Oculté todos y cada uno de estos pensamientos bajo el paraguas de una nómina y la usé para consolarme y volverme de hierro. En ninguna parte nos pagan para ser nosotros mismos sino para encarnar distintos papeles ante las personas con las que nos relacionamos laboralmente. Me hubiese gustado que alguien me explicase cuando era niña que crecer también es esto. Habría tomado las mismas decisiones que tomé durante estos años, pero no tendría este regusto tan desagradable en la boca.