Entrenar y analizar datos en esports

Soy Iago Cerqueira da Silva, mejor conocido como «Político», entrenador de League of Legends y he pasado por varios equipos de la liga LATAM y Brasil con una trayectoria marcada por formar jugadores, entrenando equipos como Robots, donde tuve una experiencia rápida como entrenador para preparar campeones de la CNB , y otros como Furious Gaming, Falkol, Cruzeiro y Netshoes Miners que ahora buscan su primer campeonato nacional.

Durante mi época en Robots pudimos participar en la primera edición del Challenger Series Brasil, fue mi primera experiencia como entrenador, ya que en ese momento era profesor de matemáticas y estudiaba estadística en su tierra natal, Salvador Bahía. Después de publicar un trabajo de análisis de datos en Internet, fui invitado a unirme al equipo por «Dr. Puppet», por lo que pude usar el conocimiento que había aprendido de los deportes tradicionales y las estadísticas para analizar la forma en que jugaban los equipos contrarios, creando patrones en un momento en que los equipos usaban poco el trabajo de análisis de datos. Entre mis trabajos siempre busco entender cómo los equipos rivales jugaban y el sistema podía castigarlos en las rotaciones de draft, cuyos movimientos eran estándar y cómodos para los equipos rivales y brindaban apoyo total a su entrenador en jefe.

Tras enamorarme por completo de los esports, acepté mi primer trabajo presencial en Chile en 2017, en ese momento era asistente del entrenador y mi principal obligación era mejorar sus armas y conceptos de juego para que en el futuro pudiera desempeñar un buen papel como entrenador en jefe, uno de los roles más importantes del equipo. Junto con el trabajo de análisis de datos, también analizaba el patrón de juego del equipo oponente como scout, y trabajaba directamente con los jugadores ayudándolos con la información de emparejamiento para sus jugadores y los «macromovimientos». En ese momento, tenía muchos novatos, por lo que requería de un tiempo de aprendizaje para poder ayudarlos en su desarrollo individual. De ahí surgieron jugadores talentosos como «Josedeod», «Aloned» y «Shmebu», en ese momento comencé a enseñar movimientos más estándar existentes por jugadores experimentados enseñándoles el porqué de cada jugada y enseñando conceptos fundamentales del juego para que el equipo alcanzase la victoria. Tras conseguir tres playoffs consecutivos y perder en semifinales, superamos el primer escollo de nuestra carrera en la furiosa LLA 2019 que, por más que logramos realizar buenos primeros partidos, no pudimos terminar con la victoria. Fue el período más difícil de mi carrera como entrenador ya que necesitaba entender cómo enseñar a mi equipo a cerrar el juego y ganar el punto más importante para avanzar en la competición.

En ese momento sentí ganas de volver a Brasil, trabajar en mi lengua materna y acepté la propuesta de Falkol como Asistente Técnico y Entrenador de Top Laner. Cuando llegué a primer entrenamiento tenía el reto de aprender la manera más fácil de enseñar a los jugadores a ganar, asistir en el draft, buscar información de los equipos contrarios y entrenar al top laner del equipo, eran muchas funciones y exceso de trabajo por el hecho de no tener una comisión técnica tan grande como otros equipos, siempre teníamos que llenar los vacíos abiertos para obtener un mejor rendimiento. Tras un duro trabajo y varios errores, pude aprender una técnica de deconstrucción que me ha hecho evolucionar en mi carrera comprendiendo mejor la forma en la que pensaban los equipos y creando una forma autodidacta de aprender League of Legends.

Cuando un equipo de esports tiene más recursos puede crear un cuerpo técnico mejor y eso fue lo que pasó con el equipo Falkol donde pudimos dividir tareas entre los entrenadores y focalizarnos más en los aspectos a mejorar de cada uno para aumentar el rendimiento. Tenía mucha sed de conocimiento en ese momento, así que comencé a entender cómo los analistas de fútbol y los entrenadores pasaban esta información a sus jugadores y evolucioné mi análisis de video solo en momentos específicos del juego para hacernos ganar o perder, creo que esta experiencia respondió mucho a la dificultad que tenía con los cierres de juegos en los momentos de mayor estrés y me convirtió en alguien muy difícil de derrotar.

Durante otra experiencia con equipos asiáticos, grababa los entrenamientos y lo desglosaba solo mirando la visión del equipo contrario y luego entendí mucha información sobre olas, equipos de juego, el concepto TEMPO, recursos importantes para esos equipos etc. Todo lo que aprendí sobre los conceptos fundamentales de League of Legends lo escribí en un cuaderno, que aún conservo como el «cuaderno mágico».

Tras todas estas experiencias, me ofrecieron un puesto de entrenador jefe en un equipo de esports de un club de fútbol reconocido de Brasil, el Cuzeiro, y me aventuré a crear algo nuevo a partir de todo lo que había aprendido anteriormente y fue cuando comprendí que la información de juego es importante pero que la gestión humana de los jugadores lo es aún más. Tuve la necesidad de crear una forma propia de educar a las personas a diferentes lugares y personalidades para beneficiar a nuestro modelo de juego.

Actualmente soy entrenador jefe de Netshoes Miners, un equipo donde sigo aprendiendo. Lo importante en este sector y profesión en equipos de esports es estar en constante evolución para estar más cerca de ganar el campeonato. Pronto estaré persiguiendo mi nueva aventura recordando todos mis viajes anteriores de una manera más clara para el 2023.