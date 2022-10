En ocasiones, la filosofía viene en ayuda de la vida, sobre todo, cuando ésta se aparta de lo cotidiano y aparece lo complejo. El reciente asesinato de una chica francesa, salvajemente humillada en su condición humana, nos pone precisamente en la tesitura de recurrir al análisis filosófico para intentar comprender una situación horrible.

Más veces de las que debiera, la ideología oscurece la interpretación de la realidad hasta hacerla imposible. Y me temo que en el crimen de esta adolescente el discurso ideológico ha impedido el despliegue de la inteligencia colectiva, ese fenómeno que también damos en llamar sentido común. Es verdad que se ha sacrificado la vida de una niña en aras a la obsesión enfermiza de una asesina, pero, al margen de este hecho que está fuera de discusión, es la sociedad la que debe reaccionar ante unos clichés ideológicos que, frente a la brutalidad de los actos cometidos, se han quedado vacíos de referencia. En el Breviario de podredumbre, Cioran radiografía lo peor del hombre y, en este sentido, su labor es impagable en la contemplación de la parte siniestra del alma humana. Advierte que las ideas pueden llevar a la fe en una determinada creencia por malvada que se presente o por injusta que devenga. En la actualidad, la ideología de género es la que preside casi de manera obsesiva la interpretación de la realidad. No obstante, la violencia como tal no tiene género, ni el sexo es el culpable en absoluto de los actos morales de la persona que lo porta. Porque, de ser así, entraríamos en un bucle intelectual que rozaría el absurdo. Lola ha sido asesinada por una mujer que llevó hasta las últimas consecuencias sus deseos patológicos. Sí, una mujer. Y el que busque algo parecido al heteropatriarcado en este crimen tiene mucho que explicar, pero no sobre los hechos en sí, sino sobre su propia forma de ver las cosas: quién sabe si debiera atender a la recomendación de pedir cita en la consulta del psiquiatra más cercano. Bromas aparte, el que postule esta ideología para todos y cada uno de los eventos de la humanidad, ante el horror de la muerte de la pequeña Lola, haría bien en mostrar al menos una duda razonable sobre sus íntimos convencimientos.

También escribió Cioran que el fanatismo genera una liturgia especial, una «metafísica para uso de los monos», en extraña y genial referencia al aparato institucional del que se valen las ideologías para sacralizar sus discursos públicos. En concreto, los famosos minutos de silencio que se guardan en las grandes ciudades al identificarse un crimen como machista, quedan en entredicho cuando una muerte, como la de Lola, no es amparada por el paraguas mediático. ¿Qué hacer entonces? La respuesta, si logramos zafarnos de las trampas del dogmatismo, es que la niña se merecía una consideración que el activismo feminista al parecer le ha hurtado. Por ello, es más necesario que nunca señalar con el dedo las incoherencias de esta ideología de género que, buscando proteger a la mujer, la olvida y la sepulta en un mar de etiquetas. Últimamente, Lola no debería haber muerto, ni uno habría de redactar un artículo como éste. Sin embargo, lo hago para que la niña no muera dos veces. La primera a manos de una mujer despiadada y la segunda por las contradicciones de un planteamiento ideológico que insulta a la inteligencia misma.