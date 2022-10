Del Samaín a Halloween

Octubre llega a su fin y las calabazas, fantasmas, murciélagos y telarañas de hilo invaden los comercios, bares y restaurantes españoles. Celebramos Halloween, la fiesta de los muertos importada de Estados Unidos, que tiene lugar el 31 de octubre, la víspera de lo que en el calendario cristiano se conoce como Día de Todos los Santos. Esto último lo ignoran gran parte de mis alumnos, que atribuyen el puente vacacional a la celebración yanqui. No cabe duda de que, al menos entre las nuevas generaciones, la popularidad de Halloween ha superado la de nuestra fiesta autóctona. Y claro, la polémica está servida.

Cada año, les hablo de la tradición madrileña, consistente en ir al teatro para ver el Don Juan Tenorio de Zorrilla —así ha sido desde el siglo XI—, visitar las tumbas de nuestros difuntos en el cementerio y degustar unos dulces especiales para la ocasión: los “huesos de santo” —una especie de canutillos de mazapán rellenos de yema— y los buñuelos de viento. Me sorprende que la mayoría no hayan probado tales manjares, que no son exclusivos de Madrid. Entre otras regiones, también se consumen en Canarias, en torno a la celebración de la Noche de Finaos, en la que tradicionalmente las familias se reunían para escuchar historias de sus difuntos en boca de los mayores, mientras bebían anís, y los niños iban de puerta en puerta preguntando “si había santitos” y recibiendo frutos secos. Los frutos secos, asociados a la estación otoñal, constituyen el eje de otra costumbre de estas fechas: la “chaquetía”, celebrada en determinadas zonas de Badajoz y que consiste en una merienda en el campo la tarde del 1 o del 2 de noviembre. Mi madre, que nació por allí, siempre me cuenta que, de niña, iba con sus amigos a comer frutos secos al cementerio mientras leían las inscripciones de las lápidas. Cuánta fascinación nos ha producido desde siempre la muerte.

Resulta triste que todas estas tradiciones se hayan visto eclipsadas por Halloween hasta el punto de que los más jóvenes no las conozcan. Sin embargo, el argumento de que “son costumbres yanquis” no es del todo cierto, porque en su origen intervienen tanto la tradición celta pagana como la cristiana. El Samaín era el antiguo festival celta celebrado al final del verano, que marcaba el final de la época de cosechas. Según la creencia popular, durante esa noche los espíritus podían comunicarse con los vivos. Se trataba de la fiesta inmediatamente previa al Año Nuevo Celta. Empezó a celebrarse en Irlanda, pero en regiones como la actual Galicia también existía una arraigada tradición. Los celtas dejaban velas encendidas durante toda la noche para guiar en su camino a los espíritus y comenzaron a disfrazarse con pieles y máscaras. En algunas zonas de Galicia, como Cedeira, se mantiene la tradición del Samaín, que no ha sido sustituido por el Halloween norteamericano.

A partir del siglo XIX, el Samaín llegó a Estados Unidos por influencia de los inmigrantes irlandeses, vistiéndose de una particular simbología que incluía la célebre calabaza de Jack O’Lantern, un espíritu condenado a vagar con una vela colocada en una calabaza hueca, a modo de lámpara, y con la tradición del “truco o trato”, en la que los niños recorren las casas del vecindario disfrazados de criaturas de ultratumba para recibir dinero y chucherías. Se trata de una evolución de las antiguas tradiciones paganas del mundo céltico.

Por otra parte, el término “Halloween” se traduce literalmente como “víspera de Todos los Santos”, lo cual muestra la influencia del calendario cristiano y de una festividad impuesta en 835 por el Papa Gregorio IV. El Halloween estadounidense constituye el resultado de la combinación entre los rituales paganos de origen céltico y la celebración cristiana. Las leyendas relacionadas con los muertos por estas fechas existían en España desde hace siglos; un ejemplo son las “santas compañas” de la zona gallegoportuguesa: una comitiva de muertos dirigida por un “elegido” vivo que recorría los pueblos y los bosques en fechas señaladas, como la noche víspera de Todos los Santos.

Resulta fascinante adentrarse en todas estas tradiciones folclóricas, ya sean españolas o norteamericanas; lo lamentable es cuando se reducen a una mera muestra de capitalismo. Hoy en día, Halloween parece la segunda versión anual de los Carnavales. Yo jamás me he opuesto frontalmente a esta celebración; sería una hipocresía por mi parte, teniendo en cuenta que disfruto disfrazándome y con cualquier fiesta que altere la rutina. Quizá lo más inteligente consista en quedarse con la mejor parte de cada tradición: disfrazarse de bruja el 31 de octubre y, al día siguiente, engullir alegremente huesos de santo y buñuelos de viento.