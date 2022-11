Con el culo al aire

Como sabrás, el próximo 10 de noviembre escucharemos un pitido en el teléfono móvil por el que la Dirección General de Protección Civil nos avisa de una posible emergencia o catástrofe. Lo recibiremos todos los que tenemos móvil, esté o no activado en ese momento.

Se trata de un simulacro para probar el nuevo sistema de alertas a la población llamado ES-Alert que llegará directamente a nuestro teléfono.

Esta prueba tiene la intención de asegurar el funcionamiento de los repetidores de señal que han instalado en colaboración los Ministerios del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital que ha financiado la UE.

El sistema lo activa una central de emergencia que, según dicen, puede ser estatal o no, con lo que se entiende que estaría en manos de una empresa privada.

El aviso tendrá un sonido agudo distinto a cualquier otra notificación que puedan enviarnos, y mostrará el texto de la advertencia hasta que confirmemos haberlo leído. Luego, tendremos que pulsar «Aceptar» para confirmarlo.

En resumen, Gregorio, que, para los que todavía no se habían enterado, la administración cuenta con los medios necesarios para llegar en cualquier momento a cada uno de nosotros por medio del teléfono móvil con el que nos vigila el Ministerio del Interior o el de Hacienda.

Aseguran que no se controla a los destinatarios y que se respeta la protección de datos porque el aviso se envía desde un sistema «ciego», que no sabe quién es el destinatario, sino que llega a las tarjetas SIM por su ubicación.

Pero también dicen que están investigando si Rusia está boicoteando el Internet de la UE, por lo que reconocen que alguien podría tener acceso a nuestros datos y, por ejemplo, vaciar nuestras cuentas bancarias.

Luego pasará como cuando se descubrió que un hacker desde Senegal utilizaba nuestra cuenta con Telefónica para cargarnos miles de euros. Después se supo que era una estafa y multaron a los culpables, pero los estafados no recuperaron ni un céntimo de su dinero.

Los nuevos sistemas de protección nos están dejando con el culo al aire, Gregorio, y aunque digan que no, en cualquier momento podemos ser víctimas de una estafa. No tenemos suficientes garantías de que los datos personales con los que cuenta la administración pública no puedan llegar a cualquier indeseable.

Habrá que empezar a prescindir del móvil si no queremos que nos controlen y lo sepan todo de nosotros. Y no es que me importe tanto que el vecino pueda verme en pelotas cuando estoy en casa, lo que me preocupa es que alguien pueda tener acceso a mis datos personales para saber lo que hago y no hago o lo que puedo hacer.

No podemos permitir que nos controlen usando y abusando de nuestro propio móvil como están haciendo, tenemos que contar con la capacidad de activarlo o desactivarlo según nuestro propio criterio sin que nos controle nadie.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.