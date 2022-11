La cacería de la Agencia Espacial

Por pedir que no quede. Y así ha sido desde que la capital del Reino lanza ofertas de descentralización, un black fridey donde las autonomías pujan tal como perros tras una piltrafa de carne. Morales y Ayuso han mostrado sus brillantes colmillos en la pelea por la Agencia Espacial Europea (AEE), que Madrid quiere para sí frente a la candidatura de Gran Canaria. A nivel local y regional se entiende que el acervo de Maspalomas en el seguimiento de satélites a través del Centro Espacial es una razón impepinable para hacerse con la candidatura. Los madrileños ofrecen Tres Cantos y su desarrollo industrial. Andalucía no sé con qué puja. Fuerteventura y Tenerife también quieren el pedazo del pastel, aunque sea poco o nada lo que puedan vender al respecto. El caso es que si Sánchez se desprende del taller para el parque móvil de Moncloa, que no sé si existe, no faltará una mano en alto como en una suculenta subasta en Sothby’s. Ya después se verá qué hacer. El irrefrenable deseo por capturar piezas de nivel debe ir parejo a una voluntad política por desembarazarnos del monocultivo del turismo e invertir en otros sectores. Sin ir más lejos, por qué el bagaje espacial de esta Isla desde los sesenta del pasado siglo no ha tenido una traducción en el modelo universitario, con un especialización sobre la materia. Ni idea. Pero queremos la AEE. Y no sólo en la Universidad, dado que también hacen falta equipamientos realizados por expertos procedentes de la Formación Profesional (FP). La tendencia es acaparar y luego echarse a la bartola, y no articular un tejido que permita salidas profesionales para los jóvenes que hay en paro en Canarias. La investigación, el desarrollo, tecnología y educación siguen siendo auténticos parias en el Archipiélago. Solamente hay que observar la inversión en carreteras para cotejar que seguimos anclados en el viejo desarrollismo, cuya fuerza bruta acabará por llevar al colapso al territorio insular. No se trata solo de pedir la AEE, sino de cambiar los códigos del modelo para rentabilizar estas presas que tantas broncas provocan.