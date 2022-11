Joroba, garras y cerebro enano

No será como con Gregorio Samsa, el protagonista de Metamorfosis, de Kafka, que de la noche a la mañana se convierte en un enorme insecto. Un laboratorio ha recreado cómo será el humano de aquí a 700 años y el panorama no es nada halagüeño. Mindy, nombre del espécimen, tiene joroba, manos en forma de garras, un cráneo más grande pero con un cerebro más pequeño. Esta evolución que limita la elasticidad y la erección del cuerpo viene dada por el uso de móviles, tabletas y portátiles de manera intensa, igual que prótesis adheridas a la osamenta o a los tejidos. En cuanto a la disminución de la sesera, ni que decir tiene que ya nos encontramos inmersos en un imparable e irrefrenable caída en picado del mundo de las ideas, aunque un daño físico como el que pronostica Mindy podría dejarnos babeando por las esquinas por implosión neuronal. Todo esto lo escribo sin dramatismo ni amargura, consciente de que soy carne de transformación: tengo algo de chepa; me duelen a veces las articulaciones de los dedos y se me olvidan con facilidad los nombres, que igual que se borran reaparecen como un resplandor en el disco duralex. La razón de la despreocupación radica en que el plazo para volver a ser una variante más refinada del mono es de unos siete siglos. Un espacio temporal tan extenso que nos evitará el bochorno de vernos unos a otros como simios, sin poder agarrar el asa de la taza de café o acariciar el pelo de una mujer hermosa por la torpeza de las extremidades superiores. Mindy me ha hecho recordar esos dibujos o láminas sobre la evolución humana donde el homo alcanza poco a poco la verticalidad, dejando atrás contracturas y ausencia de postureo. En caso que prosiguiese la secuencia gráfica, en los siguientes dibujos mandaría la novedad de la inclinación, el retorno, al menos físicamente, a la piedra y a la cueva. Pero no hace falta, el modelo Mindy nos muestra de manera más veloz un horizonte que parece, de entrada, muy remoto. Tendremos que observarnos unos a otros por la calle por si el proceso empieza a aflorar.