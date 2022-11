Niños delincuentes

De un tiempo a esta parte, muchos de quienes estamos de un modo u otro en los medios nos sentimos curados de espantos con las noticias procedentes del mundo judicial y de sus relaciones con los restantes poderes. Y a veces alguna salida de tono monumental obliga a volver al asunto para que no se desvanezca el horror de ciertas sinrazones.

Leo casi por azar un hecho en apariencia banal: la fiscal superior del TSJ de la Comunidad Valenciana ha presentado su Memoria Anual de la Fiscalía valenciana en las Corts, y una de las conclusiones más relevantes, subrayada por la prensa local, es la de rebajar la mayoría de edad penal de los 14 años a los 12 años. El argumento utilizado por la eximia jurista es el incremento de adolescentes con «conceptos retrógrados y machistas», cuyas actividades delictivas no han podido ser plenamente investigadas: de las 1.620 diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía de Menores de Alicante en 2021, la quinta parte (340, un 20,9 %) tuvieron que ser archivadas porque los autores tenían menos de 14 años.

La propuesta es un disparate de los que hacen época. Cuando un menor de 14 años comete una tropelía con relevancia penal, la responsabilidad no es del menor sino de sus padres y del sistema educativo. Y si el sistema penal español ha de servir, constitucionalmente, para rehabilitar y reinsertar a los delincuentes, es claro que no resulta aplicable a menores que todavía no se han habilitado ni insertado en el sistema. Mejórese el aparato docente y háganse políticas sociales para remediar los efectos negativos de los hogares desestructurados; acójase y fórmese a los menores y déjese de perseguirlos como a malhechores.