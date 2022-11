Sánchez y el corrillo de los más poderosos

Ala España calcárea no le ha gustado nada la foto donde Sánchez participa en la Cumbre de Bali, en el fragor del G-20, en un corrillo junto a Biden, Macron, Sunak y Scholz, o sea, el cuajo para bien o para mal de la alianza europea con EEUU, y con Polonia atacada por un misil despistado. Tanto es así que desde alguna caverna rabiosa se distribuyó una vil estrategia: Moncloa había recortado la imagen para dar más centralidad a los cuatro mandatarios de rostro preocupado y aislar a los mariachis. El cambio no afecta a la esencia, pero divulgarlo da pábulo a todo tipo de inventivas burdas, como que un programa de edición le abrió hueco al presidente español para que apareciese junto a la crema mundial. A España no le hacen falta enemigos, crecen y se retroalimentan en su interior. Aparte de querencias, simpatías o antipatías políticas es de reconocer que el jefe del Ejecutivo es más admirado más allá de las fronteras nacionales que en el meollo patriotero. Su alto nivel de interlocución con los representantes de las potencias mundiales y su influencia (plan de rescate de la pandemia y viabilidad energética) en los organismos de la UE contrasta con la aprobación raspada, a veces ni eso, que consiguen sus propuestas en el interior. Un entendimiento en el concierto internacional que sus detractores, me refiero a los que están a la izquierda del PSOE, atribuyen a su giro con el Sáhara y su mayor compromiso con la OTAN. Razones pragmáticas que sepultan cada vez más el perfil ideológico del socialismo y que tendrán cierto coste electoral. ¿Le importa al presidente? En la geografía peninsular e insular crece su figura de tahúr que sale bien parado con sus apuestas arriesgadas; mar afuera abrillanta su personalidad de poderoso entre los más poderosos del planeta. Sin duda, una faceta que explotará sin pudor en la contienda con Feijóo, con limitaciones obvias a la hora de moverse en las cancillerías y corto en el manejo de idiomas. Vamos a ver cómo gestiona Sánchez su entrada en el olimpo, pues podría caer en ceguera plenipotenciaria.