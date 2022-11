¿Agentes de Moscú? Desde Rusia con amor…

Un fantasma recorre los medios de comunicación occidentales, el fantasma de la disidencia al relato de la guerra de Ucrania promovido por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados europeos. Según Joseph Goebbels: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Desde este prisma, algo así se puede traducir la cuestión del relato y la narrativa Occidental en torno a la guerra de Ucrania cargada de una grotesca rusofobia como estrategia de deshumanizar al enemigo y anular cualquier empatía. El conflicto de Ucrania y la llamada Operación Especial Militar rusa no deja de ser un tema muy polarizado políticamente hasta tal punto que toda disidencia está desacreditada y condenada al ostracismo siendo tildada de propagandistas prorusos; agentes a sueldo del Kremlin; analistas proPutin, entre tantos otros calificativos tan creativos e ingeniosos.

El autor de este artículo es uno de esos disidentes que se desmarca de la OTAN junto con otras destacadas personalidades públicas como el Coronel Pedro Baños, la ex–subdirectora de Russia Today (RT) Inna Afinogenova, la influencer y analista política Liu Sivaya, entre tantos otros. Hay quienes nos tachan de ser agentes de Moscú y de estar a sueldo del Kremlin – para desacreditarnos fácilmente y restarnos credibilidad alguna. Lo que no deja de sorprender además de ser una acusación muy seria. ¿Realmente creen que somos agentes de Moscú? ¿Por qué? ¿Por disentir y desmarcarnos del relato pro-atlantista? A mi juicio, quienes promulgan esta acusación injuriosa y calumniosa tal vez hayan leído muchas novelas de espionaje dignas de John le Carré o tal vez hayan visto demasiadas películas del agente James Bond 007 inspirado en el personaje del autor Ian Fleming. Pero permítanme recordarles que percepción y realidad son dos cosas muy distintas. Y el imaginario colectivo da para mucho.

La mayoría de medios de comunicación Occidentales se han convertido en voceros belicistas de EEUU, la OTAN y la Unión Europea sin un ápice de pensamiento crítico e independiente en torno al conflicto en Ucrania. Desde la declaración de la llamada Operación Militiar Especial por parte del Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022 – los medios Occidentales han carecido de criterio alguno a la hora informarse o incluso de investigar las raíces causales del conflicto, optando por lo fácil haciendo eco con cierta uniformidad de lo que se comunica desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el Departamento de Estado de EEUU; el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg; además del ilustre Alto Representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrel (que para ser el Jefe de la Diplomacia Europea ha ejercido más bien como Ministro de Guerra en Ucrania durante todo este tiempo). Lo que tienen en común éstos es que ninguno habla ni propone un alto el fuego, ni apela a la razón o a la diplomacia, ni buscan una solución dialogada – porque ninguno ha tenido interés en poner fin a este conflicto. Ya saben el dicho: War is business. De hecho, quien se ha lucrado de este conflicto ha sido Estados Unidos y su Complejo Industrial-Militar sacrificando hasta el último ucraniano en esta guerra. Lo único que ha conseguido Occidente en 10 meses de conflicto ha sido echar más leña al fuego logrando una escalada enviando armamento a Ucrania a modo de sacrificando a Ucrania como peón en el tablero de ajedrez para luchar contra Rusia como gran potencia emergente. Dicho de otro modo, esto es claramente un conflicto entre EEUU y Rusia (Ucrania es tan solo el campo de batalla; unos desde la distancia ponen las armas y los otros en primera línea de fuego ponen los muertos).

La mayoría de los medios de comunicación se pueden definir y perfilar como atlantistas por naturaleza siguiendo una línea editorial que les ha convertido en cómplices de escalar un conflicto armado en Ucrania, además de poner al mundo entero al borde del abismo ante la posibilidad de una guerra nuclear (aunque algunos académicos consideramos teóricamente que esto no trascienda más allá de la lógica de disuasión nuclear). No obstante, aprovecho para recordar a los medios de comunicación que tienen una responsabilidad muy grande en cuanto al enfoque mediático y a la hora de construir una narrativa sesgada, por tanto, juegan un papel fundamental en este conflicto. Esto es fácil de comprender desde su rol de comunicación estratégica al servicio de y subordinados a los intereses de EEUU, la OTAN y la UE.

Para algunos, seremos agentes de Moscú por el simple hecho de disentir; o señalados como el “batallón de Putin” o lo que algunos denominan “Moscú Bizum” (entiendo que debe de ser un neologismo de crítica postmodernista) como se nos caracterizaba recientemente en una publicación de El Mundo. Pero permítanme asegurar al lector que estas acusaciones son absolutamente falsas y carecen de fundamento alguno. No obstante, es cierto que existe cierto glamour y mucha fantasía para quienes sospechan que podamos tener conexiones con los servicios de seguridad y de inteligencia rusa ya fuere de la FSB, la SVR o GRU. Sin duda, la imaginación no tiene límites. Honestamente, no tengo constancia alguna y dudo mucho de que ninguno de los etiquetados hayamos percibido ni un solo rublo por parte del Kremlin ni hemos sido instruidos en Lubianka – el cuartel general del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Lamento profundamente romper la ilusión y la magia detrás de esta fantasía, para desmontar el mito de unas acusaciones tan insidiosas. Como analistas del conflicto de Ucrania, simplemente tenemos la libertad y la capacidad de disentir porque empleamos un enfoque crítico, independiente, que antepone sobre todas las cosas la integridad, con el fin de hacer honor a la verdad con conocimiento y conciencia histórica para analizar las cuestiones en perspectiva y con mayor profundidad más allá de la papilla del relato “mainstream” que los medios han propagado como psicología de masas.

Somos agentes de Moscú porque nuestra visión desafía y desmonta la narrativa hegemónica del conflicto, lo que nos sitúa en la contrahegemonía de los intereses de EEUU, sus vasallos de la OTAN y los de la Unión Europea. Sin más. Nos podrán condenar al ostracismo por ello, pero seguiremos siendo fieles a nuestros principios cueste lo que cuesta desafiando y destapando los intereses y vicios ocultos del poder hegemónico Occidental frente al inexorable orden multipolar emergente.