El resto no es silencio

La muerte de Olivia, de apenas seis años, es una tragedia real. La tragedia de una niña condenada por la amargura de su progenitora, la persona que le dio el ser, amén de la desidia de la administración. Como en las obras de Sófocles, el sacrificio de la pequeña no obedece a otro designio que la sinrazón del destino. Gran verdad es el decir que, cada cierto tiempo, la realidad nos hace partícipes de lo peor de la condición humana, empeñada en mostrar que la maldad existe.

Olivia ha sido la víctima de una mujer sin medida en el amor como en la ira. Batalló durante años por la custodia de la niña y perdió, sufriendo la hija las consecuencias de la derrota judicial. Argumentan los que de esto saben, los amanuenses de la tragedia, que el caso es bien diferente al de un padre, al del varón que acaba con la vida de un vástago. Y a uno le cuesta creer en semejante majadería, impropia de alguien que razone y sienta. No hay distinción posible entre las víctimas por el sexo del que las asesinó, y menos aún cuando la fallecida es una menor. Qué país es éste en el que el recuerdo del sacrificado depende del género de la persona que lo llevó al umbral de la muerte. En fin, sólo cabe escuchar al poeta y esperar pacientemente a que se extienda el eco de su voz: «¡Olvidado! ¡La misma palabra es una campana, que doblase desde ti para mi solitario ser!» (Keats, Al ruiseñor).

Silencio, por el contrario, es lo que grita la ministra de Igualdad, una señora que, por contradecir, llega a poner en duda la misma realidad de las cosas. Filosofaba el introvertido Wittgenstein que la lógica «llena el mundo» (Tractaus, 5.61), sin haberse tropezado con la Montero, puesto que para esta última no hay más lógica que la del género, la del ahora sí te creo, siempre que seas nacida mujer, y el ahora no te creo, si eres varón por nacimiento. Esta amanuense del gobierno de Sánchez lleva largo tiempo dedicada a la labor, esparciendo ideología donde no era necesario ni apropiado. Con Olivia todavía presente en la memoria, las prédicas del feminismo radical resultan tan groseras como obscenas; en cualquier caso, irreconciliables con la vida misma. Como sentenciara Unamuno: «todo lo vital es antirracional, y todo lo racional, anti-vital», una frase que ojalá hubiera leído la ideóloga de este disparate nacional que es el Ministerio de Igualdad.

En un pueblo de Segovia, sin embargo, se han propuesto llevarle la contraria al Hamlet de Shakespeare, quien, herido de muerte, confesaba aquello de «the rest is silence» (Acto V, Escena 2). En Torrecaballeros, que así se llama el municipio, ha dado comienzo el asalto a la indignidad y la obcecación, levantándose orgullosos sus moradores para recordar a la niña y clamando justicia. Varios sucesos, unos en España y otros fuera de ella, aunque de idéntico cariz, han venido a confirmar la vacuidad de la ideología de género. La falta de respuesta oficial, en unos casos, y la ausencia de sustantividad, en otros, suponen la estocada definitiva a la categorización por género, precisamente, por hundir a la víctima en el olvido.

La muerte de Olivia es una tragedia, pero, al contrario que las de Sófocles o las del genio de Shakespeare, podría haberse evitado si se hubieran tenido unas mínimas prevenciones. En estos momentos, el fantasma de la niña se pasea por los despachos de las instituciones implicadas en su triste desaparición y, de un modo especialmente singular, se sienta expectante a la mesa de la ministra de Igualdad. Ante él, no vale el silencio, no debería. Y ya se hace esperar una palabra, un gesto, tal vez una renuncia. Todo sea por justicia.