¿Videojuegos para aprender?

Todavía hay gente que cree que los videojuegos no pueden ser una fuente fiable de aprendizaje. Para intentar sentar las bases de este artículo vamos a intentar comparar algunos aspectos de un videojuego con aspectos de una escuela ordinaria, para ver si tenemos algún punto en común o realmente los videojuegos solo son un entretenimiento y una forma de pasar el tiempo.

Videojuegos y Escuela.

1A. Al comprar un videojuego miras cuál es la narrativa del videojuego, ¿qué tipo de historia voy a vivir con él? ¿qué tipo de juego es, individual, colectivo? ¿Cuáles son las mecánicas del juego, es un shooter, un juego de exploración, de estrategia? En este caso el alumno decide qué tipo de juego le gusta más y acepta de por sí las normas que vienen implícitas en el juego, el primer acercamiento es por su parte y por lo tanto la motivación inicial será mayor.

1B. Cuando los profes presentamos un aprendizaje intentamos hacer llegar la importancia de aprender ese contenido, ¿qué voy a hacer en la vida real con ello, para qué tipo de situaciones me servirá? ¿Qué problemas voy a resolver con ello? Es trabajo del profesor transmitir la motivación al alumno por aprender ese contenido y dependiendo de su buen hacer y, también, de los gustos del alumno, su motivación por una u otra asignatura se hará notar. Las normas de trabajo y convivencia también vienen implícitas en el centro, aunque cada profesor luego puede añadir otras a su asignatura.

2A. Una vez entiendes cómo funciona el videojuego, intentas llegar al final de la historia resolviendo todas las localizaciones, matando a los malos, consiguiendo las mejores armas o incluso pasándote el juego en el menor tiempo posible o sin que te den un solo golpe, el camino del “no hitter” no es nada fácil. Puedes buscar información sobre un boss que no consigues pasarte, o incluso necesitar consejos de otros jugadores que ya se han pasado esa parte del juego para que reconozcas en qué estabas fallando. Sin embargo, si hay algo más o menos común es que nadie se ha pasado un juego a la primera, hay que probar, equivocarse y corregir lo necesario para acertar en el siguiente intento.

2B. Una vez te explican lo que tienes que aprender, intentas solucionar los problemas o ejercicios de la mejor manera posible y sin equivocarte. Si un ejercicio se te atraganta, puedes pedirle al profe que lo repita o buscar información, un vídeo de YouTube que lo explique paso a paso o incluso puedes hablar con tus compañeros para ver si alguno ya lo ha hecho y te puede decir en qué te estás equivocando. Si un control sale mal, ese fallo se queda, aunque tienes otra oportunidad más adelante con el siguiente.

Podría seguir, pero hay otras cosas que también me gustaría decir entre estas líneas. Si has leído con atención hasta aquí, déjame que una vez expuesto todo lo anterior pueda resumir que los videojuegos son una gran fuente de aprendizaje y pueden ser los causantes de que un alumno consiga entre otras muchas cosas: tolerancia a la frustración, liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, concentración, creatividad en la resolución de problemas, habilidades de comunicación, gestión de emociones, autodisciplina y aceptación de consecuencias en la toma de decisiones.

Todas estas habilidades y muchas otras entran dentro de las llamadas Soft Skills. Habilidades que más allá de responder a si un alumno conoce a fondo un contenido concreto, dan respuesta a cómo un alumno se enfrenta a su proceso de aprendizaje y por lo tanto determinarán en gran medida si se acaban «pasando el juego» o aprendiendo lo necesario para «aprobar el examen».

El caso de los esports:

Importante es hacer una mención especial a los esports o deportes electrónicos dentro del aprendizaje en los videojuegos y esta vez haré una comparación un poco más resumida, y para algunos atrevida.

Si hablamos de lo que es un esport, una de las definiciones más aceptadas es que se tratan de videojuegos online, que tienen la capacidad de que sus jugadores compitan entre ellos desde una igualdad de condiciones. Con unas normas, tiempo y roles o personajes establecidos que no cambian durante el transcurso de la competición.

Para mí un esports no dista demasiado de la elaboración de un método científico. - ¿Cómo?. – Sí, ya verás. Partiendo de una misma base (competición con mismas normas, igualdad de condiciones, etc.) cada jugador debe plantear hipótesis sobre cuál será la mejor manera de jugar su personaje, a veces con cuentas milimétricas sobre cuando backear, a qué lugar del mapa lanzar un humo o qué habilidad usar en décimas de segundo. Una vez tomada la muestra, el jugador vuelve a hacer otra prueba y reconduce la muestra acorde a los resultados conseguidos con anterioridad. Esto se hace en cada entrenamiento hasta conseguir una verdadera maestría sobre lo que ocurrirá en cada partida. Lo bonito de los esports es que aun cuando te encuentras con un «doctor cum laude» en una competición, su método choca de frente con los «métodos científicos» de los oponentes. ¡A jugar!.

Nuevas formas de Educar:

Por todo esto, cuando alguien me dice que mis alumnos en el canal de TwitchClassEdu no aprenden nada si jugamos a un videojuego que no lleva contenidos escolares implícito, yo siempre les digo que no les estoy enseñando a pescar un pez, les estoy enseñando a crear su caña. Su forma de «pescar» es totalmente personalizada y, por tanto, su manera de enfrentarse a un videojuego o enfrentarse al aprendizaje de un contenido también lo será. Quiero terminar estas líneas invitando a todo el mundo a jugar, a enfrentarse a un videojuego desde cero. Estoy seguro de que descubrirá un nuevo mundo en el que ponerse a prueba, y conocer todo de lo que es capaz. ¡Nos vemos en las rankeds!.