Los habilitados y su farra en el Sur

En una búsqueda de congresos de profesionales está claro que Canarias se lleva el gato al agua como sitio ideal, por aquello de entre ponencia y ponencia un chapuzón, un baño de sol y lo que caiga. Un destino idílico que se hace más apetecible si todo es gratis, hay champán francés, conciertos, vehículos de alto nivel y comilonas entre otras dádivas conocidas por ahora. Así ha sucedido en el Sur con el planazo que los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucia de Tirajana le pusieron a huevo a secretarios, interventores y tesoreros. Un fiestón que costó medio millón de euros y que salió a concurso de esa manera, que no se notase mucho el disparo con pólvora ajena. Este sarao viene a ser para el estamento político una bomba fétida, que solo se neutraliza con la dimisión de los responsables que tramitaron y autorizaron el presupuesto. Pero no es el único pestazo. La gentileza agasajadora y desprendida con los llamados habilitados nacionales, venidos hasta de tierras de Castilla, lleva a sospechar que el colectivo tiene rejos intensos por ahí debajo. Se han ido de la Isla frescos como una lechuga crujiente y con un morenazo espectacular, pero nos dejan una preocupación: si los encargados de velar por el rigor en el uso de los dineros públicos caen en manos del efluvio mundano, qué nos toca pensar del justo funcionamiento de la administración. Sin ir más lejos, ¿se le ocurrió a algún interventor, secretario o tesorero preguntar de dónde salía la pasta que engrasaba, supuestamente, un sesudo foro sobre la modernización contable de las corporaciones locales y la sostenibilidad interdepartamental, se me ocurre. Y lo más tragicómico de este grave episodio es que mientras ellos se funden el medio millón, los habilitados son cada vez menos, hasta el punto de que los muy respetados conserjes temen que se les pida su firma para autorizar el contenedor de pagos pendientes. Un desguace que no se merece ni una lágrima por el colapso en las administraciones, sino una farra porque algunos pueden ejercer hasta en siete sitios a la vez.