Era un himno de amor que iba más allá del amor, era todavía la esperanza en la revolución que fue bienvenida por todos pero que al cabo de los años se encorsetó y acabó en decepción para las libertades, bienestar para la élite del partido único y sobre todo penuria para el pueblo llano. Hay muchas cosas que nos acercan a Cuba y otras que nos aleja del involucionista régimen postcastrista, convertido al final en una cosa bien distinta a la utopía con la que habíamos soñado de jóvenes. Esto no puede ser, no más que una canción / quisiera fuera una declaración de amor / romántica, sin reparar en formas tales / que pongan freno a lo que siento ahora a raudales… Es muy difícil que un amor de juventud, tan idealizado, llegue a su plena madurez porque hay muchas piedras en el camino. Pero los versos de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez sirvieron durante un largo tiempo para hacernos disfrutar de la poesía hecha canción, el lirismo y la cadencia. Ellos eran los juglares identificables por todos y sus actuaciones servían para disimular los errores, para atenuar las carencias. Para endulzar un régimen en el cual el grueso de la población sigue estando condenada a pasar hambre, bajo un estricto racionamiento de tiempos de guerra.

Pablo y Silvio actuaron como representantes de una cierta disidencia dentro del sistema, su distanciamiento del poderío del régimen acabó marcando una actitud diáfana, de alejamiento. No era posible seguir sonriendo cuando allí había procesos caprichosos, fusilamientos que repugnaban a la razón, persecución indesmayable contra cualquier signo de disidencia. Tiene buena parte de culpa respecto a lo que hoy es Cuba el miserable bloqueo norteamericano tan mantenido en el tiempo, pero el régimen también tiene la culpa de no haber sabido interpretar la historia, de mantenerse contra viento y marea, de no haber sabido evolucionar mientras se mantienen las carencias y las represalias.

Ellos visitaron las islas con mucha frecuencia, porque nosotros venimos a ser una prolongación de Cuba y Venezuela, países que mataron el hambre de nuestros antepasados, que cimentaron el pequeño progreso de estas islas en décadas anteriores y que ahora se encuentran en una situación más que lamentable. He oído por la radio que Pablo Milanés ha sido el artista extranjero que más veces ha actuado en el archipiélago, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, todos aquellos actos organizados por Caco Senante, los ayuntamientos, el Centro de la Cultura Popular Canaria, en las fiestas populares, siempre con gran asistencia de público porque ellos eran la Trova. Y es que por debajo del océano, laten enormes arterias de afecto hacia Cuba, el lugar donde marcharon nuestros abuelos, donde dejaron mucho mestizaje. Ese Caribe caluroso y entrañable, esos campesinos que heredaron el espíritu de los isleños, como allí llaman a los que nacimos en Canarias. Y ahora contemplamos la venida de miles de profesionales cubanos y venezolanos, los ambulatorios de las islas están llenos de médicos formados allá, son buenos en su trabajo.

Cuentan que su salud era tan mala que los sanitarios necesitaron operarlo treinta veces, y en su última actuación en La Habana se presentó en el escenario en silla de ruedas. Con una salud tan frágil, con un cáncer tan activo, hacía tiempo que vivía en España y murió tras dar un gran ejemplo de resistencia. Se impuso a tanta adversidad, compuso cuatrocientas canciones y publicó cuarenta álbumes, además de haber compuesto música para varias películas, documentales y series de televisión.

No solo Yolanda sino también con otros temas tan populares como La vida no vale nada, Yo soy un hombre sincero o Yo pisaré las calles nuevamente. Pablo y Silvio, Silvio y Pablo han sido dos pilares de la poesía popular, de la sensibilidad, de hacer las cosas bien. La voz y la guitarra.