La metáfora del gobierno y el río

Las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre: «Nuestras vidas son los ríos que van a morir al mar», son un canto a la vida (el río) y un lamento por la muerte (el mar). Mas, la vida se puede perder antes de llegar al mar. Hay cuerpos que flotan en el río vaciados del alma, convertidos en lastres que alteran el devenir del río. Al final el mar lo absorbe todo, sea un bien o un mal, pero ha de pagar un peaje en forma de polución tenaz y continua.

Todo puede ser aplicado al río y a la política, presentando como metáfora una relación que contraponga a los sujetos elegidos. De esta forma se hace presentar el PSOE hoy, como un río que nace de una fuente de agua abundante pero no tan pura. Desde su primer tramo, camiones de apreciable tonelaje van arrojando en sus aguas la impureza de la corrupción que conlleva la necesidad de financiación del partido, palabra mágica que justifica lo injustificable: los maletines de la Exposición Universal de Sevilla (1992), los ERE de Andalucía… Queda mucho margen para que suene el primer aviso serio y eficaz sobre una corrupción que no cesa ni puede dejar de existir mientras las condiciones de los partidos no cambien y además sigan en la posesión de las campanillas, incluyendo –claro está– al PP con su espectro del caso Gurtel.

Sigue el río su camino a espacios abiertos que llevan al dinero y al poder, final que justifica la falta de moral y ética. En las últimas elecciones el PSOE obtiene el mayor número de votos que no son suficientes para formar gobierno. Ante esta situación decide recibir las aguas de los tres afluentes de que puede disponer, lo que le permitiría alejarse de la fisura abierta en los dos bloques clásicos (PP y PSOE) debida a la nueva situación que provoca la competencia de nuevos partidos. El primer afluente es Unidas Podemos, sucedáneo de un pretendido comunismo que han desacreditado y en el que ni ellos mismos creen, ¡que más quisieran!, aún cuando nació a la sombra de las universidades madrileñas, y crece rompiendo normas, costumbres y virtudes. Parte de una base en la que se aloja la ignorancia, el desconocimiento de Robert Owen, de la filosofía hegeliana, soporte del pensamiento de Marx y Engels, la oposición de Ferdinand Lassalle y la Asociación General de Trabajadores de Alemania, el materialismo dialéctico, el fracaso de la Unión Soviética. ¿Quién de ellos ha leído El capital? Sigue corriendo el río con una carga apreciable de corrupción donde ya pintan colores. Pero aún con eso no se puede alcanzar el poder y entonces se decide utilizar el agua de otros dos afluentes.

El segundo afluente es el independentismo catalán, cuyo caudal se mercadea con prebendas y leyes que siguen alentando la supervivencia de los separatistas a costa de ir laminando postulados de la propia Constitución Española, buscando lo que F. Nietzsche llama «patrioterismo», (en este caso catalán), en Más allá del bien y del mal. La sedición, la malversación de fondos no basta. Se incrementan las partidas presupuestarias, más dinero para Cataluña, tras la verdadera realidad que propone el francés Michelet: «Si matar a un hombre es un crimen ¿Qué es matar a una nación?» Se trata de brindar el chantaje oficial.

El otro afluente lo materializa el pacto con Bildu, entre otras cosas, cómplice de ETA, pajarraco carroñero escondido en árboles vascos, esperando la oportunidad para acabar con sus presas. También aspirante a un patrioterismo útil incluido en las bicocas presupuestarias por lo que, además, han logrado echar de Navarra a la Guardia Civil de Tráfico. Me indigna el hecho de que mis impuestos han de pagar sueldos y prebendas (70.000 euros para cada diputado, cada ministra 76.355 euros, 126.582 para Rufián).

El río es una cloaca que cambia de colores en la medida que aumenta su corrupción. Me recuerda a Dorian Gray, el personaje de Oscar Wilde (El retrato de Dorian Gray). El PSOE muestra su carácter totalitario, haciendo bueno a Tocqueville: «Hay que cuidar que la democracia no caiga en el despotismo». Pues cayó. Subvenciones –votos para tapar agujeros y comprar voluntades, de lo que advirtió Schopenhauer en (El mundo como voluntad y representación). «Aguardar que nuestros sistemas morales y éticos dieran pie a virtuosos, nobles y santos, sería tan descabellado como pretender que nuestras teorías estéticas forjasen poetas, pintores y músicos». Veintidós ministerios con sus correspondientes séquitos, de ellos algunos sin ningún contenido y otros cuyos asuntos se pueden solucionar con solo una Jefatura de Sección. El ascensor en que continuamente suben y bajan los precios energéticos. La inflación, el Falcon de uso privado, que va y viene, el pitoniso de Apolo, Tezanos, siempre dispuesto a adivinar «su» futuro, la muerte de los emigrantes en Melilla, el ridículo de Garzón en su intervención sobre la carne nacional, la propuesta de quitar el vino en los menús, la cesta de la comida única, en comandita con la nueva y elegante vedette Yolanda Díaz, que cada día estrena un traje, siguiendo la estela de Teresa Fernández de la Vega (acabará igual que ella). El fracaso no asumido, de la ley del «Sí es Sí», ya de por sí con un título autoritario. Mientras, se incrementan los gastos y los impuestos (el 17%), la Deuda pública en septiembre 1.504.056 millones, el 117% del PIB. Cada día nos levantamos más pobres. No, no está la situación económica para tirar voladores. El PSOE debe volver a ser el de Juan Negrín López, Felipe González, de Rubalcaba y en Canarias el de mi tío Antonio Ojeda Medina, que fue presidente en momentos aciagos, Jerónimo Saavedra y el gran Juan Rodríguez Doreste, amigo y coautor de un libro conmigo, José Miguel Pérez, Pepe Medina.

A Podemos le recomiendo que siga el ejemplo de Antonio González Viéitez, José Carlos Mauricio, Pedro Lezcano, Emilio Díaz, los Millares Sall, los hermanos Tony y José Luis Gallardo de la mano de sus esposas Mela Campos y Nena Cantero, quizás sea demasiado para ellos…