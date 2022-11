Hace más de un mes reservé un billete aéreo en la compañía Iberia Express Gran Canaria-Madrid-Gran Canaria, ida y vuelta y fechas 28/10/2022 y 01/11/2022. El valor de la factura fue de 155,76 euros incluyendo un pago de 13,84 euros por un seguro que cubría «supuestamente» el derecho a un cambio de fechas siempre y cuando se pagara una penalización por dicha operación.

Reconociendo que por un error mío me equivoqué al reservar el billete, la ida y la vuelta era al revés, Madrid-Gran Canaria-Madrid y no como yo lo había reservado, me puse en contacto con esa compañía el domingo día 23 de octubre, cinco días antes de la fecha de salida, 28/10/2022, para intentar cambiar el billete de fecha y es aquí cuando empieza la fiesta.

Telefónicamente llamo a esta empresa en Madrid y les expongo mi caso: tengo este problema y me gustaría buscar una solución. La primera contestación: lo siento, pero no podemos hacer nada y tendría usted que emitir un billete nuevo con un coste aproximado de 360 euros. Le contesto que si no hay ninguna manera de cambiar fechas o una devolución de una cierta cantidad de dinero por la anulación del billete, pagando por los gastos de gestión, naturalmente, ya que la alternativa propuesta por la compañía casi me cuesta más de lo que había pagado por los billetes. Piedras en el camino todo el tiempo...

Esa misma noche, envío un correo electrónico al Centro de Atención al Cliente y me contestan que muchas gracias por contactarles y que lo analizarían y me darían una respuesta en los siguientes siete días laborales...

No tardaron mucho en contestarme. El lunes 24 de octubre por la mañana recibo un nuevo correo y me dicen que no pueden reembolsarme el dinero de los billetes. Me ponen una recomendación para la próxima vez (cosa que no va a ocurrir aunque tenga que ir nadando a la Península). Me recomiendan que contrate un seguro que me garantice el reembolso ante las circunstancias que desee. Serviberia me puede informar lo que tendría que hacer.

Pagué de antemano un extra de 13,84 euros por un seguro que cubriese estos temas.

El mismo lunes por la mañana me persono en las oficinas de Iberia en el Aeropuerto de Gran Canaria para ver si había alguien con quien pudiera hablar personalmente y me dicen que todo hay que hacerlo por internet... y no precisamente de forma muy profesional. Solicito la hoja de reclamación y aquí viene lo bueno también: no tienen las hojas oficiales de reclamación (verde, rosa y blanca). Las oficiales del Gobierno de Canarias. Me entregaron las hojas de reclamación de Iberia. Dos hojas (blanca y rosa).

Seguidamente me dirijo a las Oficinas de Consumo del Ayuntamiento de Telde para exponer el caso y presentar la correspondiente reclamación. Cosa que hice y me atendieron de maravilla, chapeau.

Tengo entendido que según el Derecho de Desistimiento puedo desistir de la compra de un billete de avión y recuperar el dinero invertido. Las cláusulas de las compañías suelen ser engañosas y abusivas. La Ley de Navegación Aérea está por encima y protege los derechos del pasajero. Si la empresa se niega a devolverte lo que te corresponde, presenta una reclamación... y eso es lo que he hecho.