La bandera de nuestros padres

No sé si los chicos del instituto La Salle de Palma de Mallorca tenían en la cabeza el verso de Manuel Altolaguirre, ése que comienza justo como esta columna: «no sé qué cárcel me espera ni la libertad que ansío ni a qué sueño daré el río de mi vida cuando muera», pero lo que no ignoro es su particular afán por identificarse con unos colores, con una bandera que sienten tan suya como cualquier otro español que se precie de serlo. Porque esto va de juventud, furia y hasta de imprudencia adolescente, y, sin embargo, si nos quedamos con tan poco argumento, está claro que algo se nos escapa entre los dedos. Si bien a muchos de la izquierda parlamentaria el simple hecho de escuchar la palabra «español» les escuece y provoca, por así decir, una fuerte urticaria mental, a los muchachos de Palma les brinda la oportunidad de reconocerse en una identidad común, aunque sea a través del espejo de una selección de fútbol.

La juventud, el divino tesoro del clásico, amanece en España con un fervor que los intolerantes de turno no saben ni quieren entender. En concreto, la españolidad, más que una condición del nacional, es un fluido sentimiento de pertenencia a una comunidad, como la sangre que infunde vida y energía al organismo que recorre. Estos chicos de bachillerato han sabido plantar cara al desafío de la perversión soberanista con otro tipo de soberanismo, éste de naturaleza moral y, por lo tanto, mucho más profundo, que nace del sentir un símbolo como representación legítima de una forma de situarse ante el mundo, de pelear por él y salir victorioso de la contienda. Lo que más sorprende del suceso de la exhibición de la bandera constitucional en el espacio educativo es que la habían permitido los encargados del gobierno del centro escolar. Es un hecho fehacientemente comprobado, como se dice en el argot forense, que los chicos actuaron en todo momento guiados por la buena voluntad, no menos que por un creciente ardor que recuerda al del héroe del poeta de Las islas invitadas: «Revestido de fiebre, de ardor, de valentía, sobresaliendo en él el aura del espíritu, con destellos de arcángel buscaba al enemigo». Y este enemigo no era otro que el fanatismo, encarnado en la providencia independentista, cifra, a su vez, de los tristes idólatras del odio racial entre españoles. Un independentismo, la verdad sea dicha, que no supo calibrar el vigor y entereza de una juventud que, continuamente sacudida por la fusta de la intolerancia, se rebeló al fin con la ingenuidad del que nada parece saber, pero que, aun así, tuvo más que claro un sentimiento. En definitiva, una profunda emoción es lo que ha movido a un grupo de jóvenes españoles a decir ¡basta! Y ante este clamor unánime ya no hay excusa posible para el soberanismo independentista ni para la visión totalitaria y excluyente que reclama. Ha quedado tan diáfano como el sol que cada mañana brilla sobre el cristal, del mismo modo que el arrojo de unos chicos que han querido celebrar la bandera de sus padres.