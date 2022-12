Bebidas energéticas y videojuegos

Sábado por la noche, estás jugando con tus amigos a alguno de tus videojuegos favoritos ¿Cuántos toman durante la noche alguna bebida energética? Probablemente tu respuesta sea que al menos uno del grupo. En este artículo voy a intentar explicarte los posibles beneficios de este tipo de bebidas y los perjuicios que puede tener en la salud de aquellos que las consumen.

Muchas empresas han apostado por el mundo de los videojuegos y de los deportes electrónicos, dentro de las bebidas energéticas encontramos por ejemplo a Red Bull o Monster que son dos de las marcas más consumidas en España ¿Cómo suelen patrocinar? Monster tiene un acuerdo con ESL Gaming, en las propias bebidas tienen códigos para canjear en el juego APEX. Red Bull tiene dos patrocinios muy grandes con los creadores de contenido Ninja y TheGrefg, a ambos les ayudaron a montar la ‘habitación’ donde retransmiten sus directos. Incluso estas marcas tienen cuentas en redes sociales solo dedicadas al gaming.

¿Por qué les interesa a las marcas estar en el mundo de los esports y los videojuegos? Por ejemplo, en España la audiencia del deporte electrónico se estima entre 3,5 a 4 millones de espectadores en el año 2021. Además, en torno a un 25-30% son jóvenes entre 10 y 19 años. Si juntas el número de seguidores y que a muchas empresas les cuesta llegar al sector de adolescentes, pues es un gran escaparate para todas las marcas.

Las energy drinks son bebidas no alcohólicas con alto contenido en estimulantes, normalmente cafeína. Suelen tener agua carbonatada, azúcar o edulcorantes, vitaminas, taurina, ginseng, l-carnitina, entre otros compuestos. Dentro de estos ingredientes, aquel que nos interesa más y el más conocido por todos es la cafeína. Este es un antioxidante alcaloide y funciona como estimulante del sistema nervioso central. Su consumo es totalmente seguro hasta unos 300 o 400 miligramos de cafeína al día, el equivalente entre 3 y 5 tazas de café, siempre que no tengamos ninguna alergia, patología, periodos de lactancia, embarazo, ni en niños. Importante remarcar que es a lo largo de todo el día. Esta ingesta de cafeína nos ayuda a sentirnos más despiertos y más alerta, pero si nos pasamos de dosis puede provocar taquicardias, insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, malestar estomacal, etc.

¿Cuánta cafeína tiene una bebida energética?

Pues de media suelen tener unos 32 mg de cafeína por 100 mililitros. Una lata de 250 mililitros contiene 80 miligramos de cafeína y medio litro de este tipo de bebidas en torno a 160 miligramos de cafeína. Por lo que, una lata puede ayudarnos a obtener a aumentar el rendimiento mental, disminuir la fatiga e incluso mejorar la memoria. Pero, es importante destacar que una opción más saludable va a ser preparar nuestro propio café, ya que podemos tener esta dosis de cafeína, evitando ingredientes como el azúcar y siendo mucho más barato.

A parte de poder sobrepasar la dosis de cafeína ¿qué otras sustancias pueden ser malas para nuestro organismo? Pues la principal es el azúcar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcar libre diario no supere el 10% del total de las calorías diarias e incluso intentar que no llegue al 5%. Por ejemplo, una persona que consuma 2000 kilocalorías al día y siga esta recomendación del 10% no debería ingerir más de 50 gramos de azúcar libre al día. Al hablar de azúcar libre nos referimos a añadido de manera artificial a los alimentos, ya sea en salsas, bebidas, bollería, etc. ¿Y cuánto azúcar tiene una bebida energética? Las que tienen azúcar tienen un contenido muy elevado en torno a 10-11 gramos por 100 mililitros de bebida. Una lata de 500 miligramos tiene la gran cantidad de unos 55 gramos, sobrepasando solo con esta lata el límite recomendado por la OMS.

La glucosa es la principal fuente de energía del cerebro, pero podemos obtener este monosacárido se obtiene de forma natural a partir de los alimentos. Al consumir azúcar libre en determinados alimentos como en este caso, estamos favoreciendo que puedan aparecer determinadas enfermedades y patologías como; sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, caries, etc. ¿Y qué sucede con las versiones sin azúcares? Estas presentan edulcorantes, que son endulzantes normalmente acalóricos o bajos en calorías. A priori estos son más sanos que la opción azucarada ya que evitamos ese consumo de calorías que pueden llegar a las 200 kilocalorías en una lata de 500 mililitros y el efecto negativo del exceso de azúcar en el cuerpo. Se necesita más investigación sobre los edulcorantes, por el momento se han visto que son seguros para la salud, pero se está analizando cómo pueden influir en el microbiota de las personas ya que podría tener un efecto negativo sobre esta a largo plazo.

Respecto a las otras sustancias añadidas en su mayoría me parecen más marketing que efectos positivos puedan tener. La taurina es un aminoácido que encontramos de manera natural y es esencial para regular el sistema nervioso central y el corazón. Pero a la hora de la suplementación los estudios se contradicen y no está claro si puede mejorar el rendimiento. Las vitaminas del grupo B contribuyen y ayudan al rendimiento energético normal y el funcionamiento del sistema nervioso, pero si llevamos una alimentación equilibrada obtendremos estas vitaminas por medio de la dieta, por lo que no nos van a hacer ningún daño en estas dosis, pero tampoco nos aportarán un beneficio extra de manera general. Y con el resto de sustancias pasa algo parecido, no hay estudios que demuestren claramente esa mejora del rendimiento a nivel mental.

A modo de conclusión, es más barato y sano tomar café si buscas ese efecto ergogénico de la cafeína. Si no te gusta el café o prefieres las bebidas energéticas entonces es más recomendable las bebidas edulcoradas y sin azúcares antes que las opciones azucaradas. Si tienes algún tipo de enfermedad, patología, estás embarazada, periodo de lactancia, entonces consultad con tu médico antes de consumir este tipo de bebidas.

Jugar y competir a videojuegos requiere una gran carga mental y psicológica, para afrontar este estrés la solución no es tomar 2 bebidas energéticas al día. Te recomiendo llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico, descansar bien y a partir de ahí puede ayudar algún día la ingesta de cafeína, pero no hacerlo algo necesario para poder rendir sino como algo eventual.