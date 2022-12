Años miserables, horas peligrosas

Mariano Rajoy, ese señor que tanta gracia hace, que posa de pendejo entrañable, tiene una responsabilidad directa en esta catástrofe. Claro que antes de Rajoy ya latía la placenta de lo que ocurre hoy en el órgano de gobierno de los jueces y, por extensión, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional: la cooptación partidista de los tres organismos. Durante el felipismo la situación estaba bastante clara. Tan clara que en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985 el PSOE –entonces con 202 escaños en el Congreso de los Diputados– estableció que los 20 jueces y magistrados del CGPJ serían elegidos por la Cámara Baja y el Senado. Hasta entonces, según la ley de 1980, las Cortes solo elegían ocho y el CGPJ los 12 restantes. Recuerdo perfectamente a Alfonso Guerra argumentar sin despeinarse que nada más democrático que los integrantes del CGPJ los eligieran diputados y senadores. En aquellos tiempos, a mediados de los años ochenta, la opinión generalizada era que Felipe González ganaría las elecciones hasta mediados del siguiente siglo. Aunque se cuidó muy mucho de que fueran elegidos profesionales con pedigrí más o menos filopsocialista, González tuvo cierto fair play tolerando una cuota que disfrutara de la simpatía del PP. El Constitucional avaló la reforma aunque advirtió que existía un riesgo objetivo de que las negociaciones de los partidos terminaran convirtiendo el CGPJ es el territorio de un zoco. El PP cambió la situación con una nueva ley orgánica en 2001, fruto de un pacto de estado suscrito entre conservadores y socialdemócratas, por la que las Cortes elegirían 12 jueves escogidos de entre una lista que elaborara las asociaciones judiciales o entre magistrados a título individual. Una pequeña formalidad que no molestaba en absoluto al duopolio partidista.

Desde hace cuatro años el PP se ha negado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial; mantiene así una mínima mayoría de magistrados próximos en el Constitucional –aunque en caso de empate el presidente del TC tiene voto de calidad– y la influencia (no encuentro una palabra mejor o peor) en la sala de lo Penal del Supremo, que es lo que más le interesa. Es decir, el actual CGPJ está ampliamente caducado. La actitud de los conservadores no es solo bochornosa: es constitucionalmente insostenible. Son responsables directos y explícitos de una erosión brutal de la legitimidad del sistema judicial español. Pero el PSOE ha convertido la irresponsabilidad corleonesca de su principal competidor electoral en una excusa perfecta para encanallar aún más la situación en su propio y chocarrero beneficio. La pasividad tramposa y culposa del PP ha quedado superada por lo que es una actividad deliberada que tiene por objeto fortalecer al Gobierno, amortizar al Parlamento y neutralizar al poder judicial. A por todas. La enmienda presentada ayer por los socialistas en el Congreso de los Diputados hará posible que los miembros del TC serán elegidos por la mitad más uno de los votos, sin necesidad de reunir los tres quintos del Consejo General, como hasta ahora. Es lugar de mantener un principio de reforzamiento de mayorías para obligar al debate y al consenso que reclaman instituciones básicas del Estado, se rebajan las exigencias para que salgan adelante los nombramientos promovidos por el Ejecutivo o los partidos que lo sustentan. Si a esto se suma el derecho penal de autor, troquelado para extinguir el delito de sedición o reducir la malversación de fondos públicos a una gamberrada si no existe constancia de haberte metido dinero en la cartera, reformas ambas para contentar a un socio parlamentario, se comprenderá que la arquitectura institucional y la fortaleza del Estado de derecho están viviendo las horas más peligrosas y oscuras desde febrero de 1981.