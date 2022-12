Felicitación

Don Fernando Canellada, en La Provincia del pasado domingo, al mismo tiempo que da a conocer la próxima beatificación en Madrid de un mártir católico de la Guera Civil, aprovecha para recordar, muy valientemente, que también el bando republicano, durante la contienda, e incluso antes, durante la república, cometió crímenes que todos los que leemos algo conocemos, pero que se han convertido en tabú y nadie comenta jamás, pues se quiere hacer creer que sólo los nacionales asesinaron y acabaron con la vida de miles y miles de inocentes que no habían cometido más crimen que tener unas ideas políticas o religiosas diferentes a las de sus asesinos. Por tal motivo, felicito a Don Fernando.

No me parece justo que se haya creado una ley de Memoria Histórica para recordar a los asesinados por el bando franquista y exhumar sus cuerpos para entregarlos a sus familiares y no se haga lo mismo con los que cayeron bajo las hordas comunistas o de izquierdas radicales.

Sin que una tenga motivos personales o familiares para sentirse afectada por el olvido de los crímenes a religiosos y gentes de derechas, sino más bien, al contrario, pues hubo en la familia represaliados por el franquismo y un tío dos años recluído en un campo de concentración franquista y sentenciado a muerte, sin haber cometido otro delito que pertenecer al partido socialista, no me parece ético sacarlos a la luz, a estas alturas, después de más de ochenta años y cuando, además, los autores de esos crímenes es muy probable que hayan fallecido todos, causando oprobio y disgusto a sus familiares y descendientes, que no tienen culpa de los errores cometidos por aquellos.

La Transición Política Española, después de muerto el dictador Franco, convirtiendo a España en un estado democrático, fue un ejemplo para todo el mundo por haberse resuelto sin derramamiento de sangre y en total consenso de las derechas gobernantes hasta ese momento, con las izquierdas clandestinas dentro del país y las que volvieron del exilio una vez supieron que habría libertad para todos los partidos políticos.

En mi opinión, esta transición no habría sido posible si las derechas, que tenían el poder hasta entonces, no hubiesen cedido y es a ellas a quien más hay que agradecerles que fuera posible un cambio tan grande y tan importante en nuestro país. Por este motivo, no comparto que se aireen hechos ya pasados hace muchísimos años, volviendo a querer dividir a la población española en buenos y malos, cuando llevamos ya cerca de cincuenta años viviendo en total armonía y total tolerancia, tengamos las ideas que tengamos.