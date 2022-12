A pesar de que los tiempos navideños son teóricamente propicios a la tolerancia y el entendimiento, por todos lados comprobamos que estamos en la era de la divergencia, no de la concordia y de la convergencia. Hay poca armonía en la vida política, nuestros representantes son incapaces de llegar a pactos mínimos, acaso porque prefieren la carajera permanente, les encanta levantar la voz en el Congreso de los Diputados, los procesos de radicalización son evidentes. Hay pleitos que ya parecían superados por la presencia de una bandera española en un aula, sucedió en un colegio de Baleares, donde hubo represalias contra alumnos que colocaron una bandera nacional con motivo del mundial de fútbol. En un partido político abocado a la miseria, Ciudadanos, puede haber un duelo a muerte entre dos contrincantes que aspiran a seguir en primera línea: Inés Arrimadas quiere ser la Salvadora de un partido que ya hundió su anterior dirigente, pero ahora se le quiere enfrentar Edmundo Bal. Hienas y buitres huelen a muerto, y quieren despiezar el cadáver. Estamos en la era de la divergencia, los políticos se llenan la boca hablando de concordia pero no la vemos, cada cual defiende sus intereses concretos. Cada cual va por libre, es la época del sálvese quien pueda. El individualismo se impone en todas las facetas de la vida, se acabaron los tiempos de la solidaridad y el humanismo. Ahora hemos de ser competitivos al máximo.

Después de tantas expectativas, la selección española pasó por el emirato de Catar dando una tristona imagen de ese fútbol de pase y repase que no camina a ningún sitio. Claro que ahora no están los Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Casillas, Pujol, ni tampoco los David Villa ni el Torres del Atlético de Madrid que destacaban en la lucha dentro del área. En el partido contra Marruecos descubrimos al canario Pedri, uno de los pocos talentos de la selección, jugando de defensa lateral. No hay que ser muy entendido en el deporte del balón, pero aquello sonaba muy raro, España parecía una selección desquiciada como si tuviera que batirse con Brasil.

También hemos contemplado el feo espectáculo el día de la Constitución: cada vez faltan más presidentes autonómicos al evento y los parlamentarios de los distintos grupos se han situado marcando muchas distancias, como si la Constitución los separara en guetos infranqueables. El reparto de las sedes descentralizadas de la Inteligencia Artificial y la sede Espacial en La Coruña y Sevilla muestran el disgusto de las autonomías que no han sido beneficiadas tras los anuncios del gobierno que pretendía establecer un proceso de descentralización a la hora de crear nuevos organismos. Han vuelto los bloques antagónicos, y hasta en la rica y culta Alemania un grupo de neonazis tenía todo programado para dar un golpe de estado, disponían de armamento y había militares por medio, ojo a la extrema derecha en Europa.

Con respecto a las crisis de las parejas, los órganos judiciales de Canarias registraron en el tercer trimestre de 2022 la tasa más alta del país de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019. Lo confirma el Consejo General del Poder Judicial. Según el informe que ha difundido el órgano de gobierno de los jueces, entre julio y septiembre de 2022 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.157 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 12,2% más que en el mismo periodo de 2021. Ello supone una tasa de 53,2 rupturas de matrimonio por cada 100.000 habitantes, la más alta de España.

¿Por qué aquí fracasan más las parejas que en otros lugares del país, pues el dato no es ocasional sino que es una constante desde hace muchos años? Habría que establecer análisis psicológicos y sociológicos de fondo.