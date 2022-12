Espacio físico vs. espacio digital

El debate sobre el espacio de juego en los deportes sigue abierto. Los detractores del espacio digital mantienen su postura de que, al no haber ejercicio físico, no se puede considerar práctica deportiva y también están los que consideran que los espacios digitales generan adicciones, obesidad, incremento de la agresividad...

¡Qué miedo le solemos tener a lo desconocido! Y no está mal temer algo que no conocemos, lo malo es cuando lo atacamos sin conocimiento de causa.

Dicen que los que se dedican a los esport, o los creadores de contenidos (youtubers, streamers…), potencian la obesidad ya que pasan demasiado tiempo sentados y sin actividad física.

Y, siguiendo las recomendaciones de mi hijo, he querido comprobarlo. Durante varios meses me he dedicado a seguirlos, a conocerlos, a ver las actividades que realizan. Hemos seguido a los que juegan y comentan esports, a los que hablan sobre temas variados y de actualidad, a los que juegan y comentan videojuegos o, simplemente, a los que sólo pretenden entretenerte y sacarte una sonrisa.

Pues me he llevado una grata sorpresa, no sólo por su apariencia física, lo que contribuye de modelo para muchos de sus jóvenes seguidores, sino también por la cantidad de eventos presenciales y multitudinarios que organizan entre ellos. Nos hemos encontrado con una velada de boxeo, a nivel internacional, organizada por un streamer español, Ibai Llanos, en la que participaban creadores de contenidos, tanto hombres como mujeres, que estuvieron durante unos 4 meses realizando su preparación física, con la consabida motivación para sus espectadores, y en el que participaron figuras de reconocimiento internacional en el mundo del boxeo, como Sandor Martín y Cesar Córdoba, tanto a nivel de preparación de los participantes como ayudando en la organización del evento.

Este evento tuvo record de audiencia a nivel internacional en Twitch. Y no es el único evento deportivo organizado por Ibai Llanos, también organizó un torneo de pádel entre creadores de contenido, la Ballon World Cup (deporte improvisado pero con una gran repercusión mediática, llegando incluso a oídos de algunos comités olímpicos) o el torneo de Basket 3x3.

También se ha organizado un mundial de fútbol de youtubers, en el que participaron 6 países (3 americanos y 3 europeos) y allí los veías, corriendo por el campo del Benito Villamarín, como auténticos futbolistas y con un alcance mediático muy importante. Este mundial fue organizado por otro streamer español, TheGrefg, el cual ha tenido un increíble cambio físico (asesorado por profesionales), dando ejemplo y motivando a los seguidores a mantener un estilo de vida saludable.

¿Y estos son los que promueven la obesidad? De verdad que, nunca mejor dicho, la ignorancia es muy atrevida. ¿No será que lo que tememos es que se coman el mercado? ¿No será que lo que asusta es que arrasen con las visualizaciones? ¿No será que da miedo el alcance mediático que tienen?

En estos días de mundial de futbol, nuestro ex seleccionador se ha subido al carro de las plataformas y, todas las noches, realizaba un directo desde Twitch, mostrándonos otra cara de lo que es la selección de fútbol y del trabajo que realiza el staff, así como contestar las preguntas que le realizaban los seguidores conectados. Estamos hablando de una media de 40.000 espectadores activos, los cuales interactuaban con Luis Enrique (más conocido en las redes como Padrique) y, aunque esto fue criticado por algunos medios, está claro que el ex seleccionador ha conseguido llegar a nuestra juventud, les ha dado consejos de actividades saludables, les ha mostrado la posibilidad de que nuestros jóvenes sean escuchados y, sobre todo, ha promovido hábitos de vida saludables y de práctica deportiva.

Después de haber estado realizando esta pequeña investigación, sólo podemos llegar a una conclusión: el mundo avanza, la tecnología está a disposición de las personas, el buen uso de la tecnología es esencial en este nuevo mundo, los espacios de trabajo cambian y el espacio digital ha llegado para quedarse en todos los sectores de nuestra sociedad, incluido el deportivo y, cómo no, el periodístico.