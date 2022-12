Más allá de los 144 FPS

El futuro del videojuego depende más de su capacidad transformadora que de los portentos técnicos que, generación tras generación, pretendan vendernos. Puede que esta afirmación suene extraña teniendo en cuenta que estamos absorbidas por la vorágine de los Fotogramas Por Segundo (FPS), el trazado de rayos, la búsqueda del fotorrealismo o el camino hacia la virtualidad de la mano del concepto del metaverso y los distintos periféricos de realidad extendida. Pero cuando acudo a centros educativos o a eventos relacionados con el sector, lo que la comunidad sigue buscando es una representatividad que, muchas veces, no encuentra en otros medios.

Hablo de representatividad, y no de representación, con toda la intencionalidad, pues lo que buscan los colectivos minorizados —como pueden ser las personas racializadas o las personas que conviven con algún problema de salud mental, entre muchos otros— no es simplemente aparecer en pantalla o ser un personaje secundario que cumpla con una determinada cuota en busca de la inclusividad. La representatividad implica ser tratadas con la profundidad y complejidad propias de nuestras realidades humanas. No somos una opresión a la que poner una skin, pero esas problemáticas sí que atraviesan todas las esferas de nuestras vidas.

Este tipo de personaje, tridimensional y alejado de estereotipos, sigue siendo una deuda pendiente por parte de la industria para las personas del colectivo LGBTIQ+. Bien es cierto que en la última década hemos ido recibiendo propuestas diferenciadoras, que parten de los feminismos para entregarnos algo más que mundos abiertos inmensos en los que perdernos, con realidades tan interesantes como la de Ellie —protagonista de la saga The Last of Us— o Alex Chen —a quien controlamos en Life is Strange—. De manera lamentable, son pocos los videojuegos que comprenden la necesidad de mostrar las vidas de este conjunto de la población más como una oportunidad de adentrarnos a una vivencia ajena y no como un ejercicio de victimización que nos desprovea de toda agencia.

Precisamente, de esta problemática adolece la mayor parte de las encarnaciones trans* que se siguen ideando. Basada en tópicos anacrónicos que permiten clasificar la representación en cuatro grupos fácilmente identificables: la travesti asesina, que relaciona la realidad queer con las tendencias homicidas, justificando la maldad del personaje en su identidad de género. Es lo que intuimos que sucede, porque nunca se explicita, con Alfred Ashford en Resident Evil Code Veronica; lo trans* como algo ambiguo, que nunca llega a confirmarse o que se llega a certificar en productos relacionados como spin-offs o entrevistas. Por ejemplo, Poison, de la saga de videojuegos Final Fight; la imposibilidad trans*, que genera incredulidad, desplazando la realidad del personaje a la excepcionalidad, como le sucede a Shablee en la sexta entrega numerada de la saga Larry; y la perenne transición, asociando todas las corporalidades trans* a un proceso médico para ser validadas, donde podríamos encajar al personaje de Naoto Shirogane de Persona 4.

Que esta sea buena parte de la representación que se hace de este colectivo, convierte a propuestas como Celeste, creado y desarrollado en buena medida por una mujer trans, en una propuesta verdaderamente atrayente. No solo acompañamos a la protagonista, Madeline, en su propio periplo del héroe, subvirtiéndolo, sino que nos muestra, prácticamente sin que nos demos cuenta, las consecuencias de tener que enfrentarte a un mundo que te asigna un género que no te pertenece. Su ascenso hacia la cima de la montaña Celeste es pedagogía en sí misma.

Y ahí es donde reside la fuerza de este medio. En tomar lo ajeno, lo que socialmente ha sido expulsado de las dinámicas habituales y que en la intervención social denominamos como los márgenes, posicionándolo en el centro de la narrativa. Y este acto es lo que llevan haciendo muchas de nuestras compañeras, con esfuerzo y apenas recursos… profesionales como Laura del Pino y Nira Santana para ACADEVI, buscando potenciar el tejido productivo de las islas, reconociendo las problemáticas de acceso de las mujeres, asesorando y sensibilizando; AdaLoveDev, generando espacios no-mixtos en los que poder hablar de las STEAM, programación y videojuegos, dándole valor a las voces de las mujeres —que muchas veces se ven infravaloradas o silenciadas—; y esta labor no se acota solo a nuestro territorio canario, también implica sinergias a nivel estatal, como la promovida por FemDevs, tanto para mujeres como para toda persona disidente de género; Terebi Magazine y sus artículos fundamentales para entender la industria de una manera holística; o Deborah López y sus reseñas de videojuegos no violentos, lo que entendemos como cozy o wholesome en su propio Patreon.

No sé cómo terminará por desarrollarse la industria, pero sí sé que es el esfuerzo de estos colectivos lo que podrá conllevar un empoderamiento de cada una de las agentes que se desarrollan en ella. El apoyo que nos brindamos es la forma en la que día a día seguimos haciendo revolución.