Golpe al hidrógeno verde

Sin duda recuerdan ustedes que formaba parte de la sana doctrina que los fondos Next Generation diseñados por la Unión Europea y dotados con más de 800.000 millones de euros no solo tenían como objetivo cicatrizar las heridas económicas y sociales de la pandemia, sino también impulsar la modernización desde un énfasis selectivo en materia energética y digital. En Canarias – lo insistió mucho el presidente Ángel Víctor Torres – se entendía y esperaba que la modernización se formulara en clave de diversificación de la actividad económica. «Es una oportunidad histórica para fortalecer y modernizar nuestra economía que no podemos perder», subrayó Torres hace ahora aproximadamente un año.

Por supuesto que varios proyectos isleños se han presentado a las convocatorias – son varias – para optar a la captación de fondos Next Generation. Pero ninguno tan importante, tan trascendente y tan currada como el proyecto de creación de dos plantas productoras de hidrógeno verde en el archipiélago promovido por Disa junto a Enagás Renovable y que se articulaba como un cluster de hidrógeno renovable en Canarias con 27 socios públicos y privados, desde Titsa a Aena, desde Boluda a Puertos del Estado, pasando por la Universidad de La Laguna, Toyota, el ITC o Telefónica. Los fondos de NG que corresponden a España – unos 140.000 millones en total – se gestionan y reparten a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Pues bien, en la primera convocatoria del PRTR para proyectos de producción de hidrógeno verde (dotada de 150 millones de euros) resuelta por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, Canarias se ha quedado sin un céntimo. El golpe ha sido duro para el cluster liderado por Disa. Pero sobre todo ha generado incertidumbre e intranquilidad hacia el futuro. Y es que las islas se han quedado sin financiación y Disa ha visto herido su magnífico proyecto porque Canarias no contamina lo suficiente. Al parecer no ensuciamos atmosféricamente lo bastante como para merecer ayudas públicas a fin de disminuir la huella de carbono. Paradójicamente no sufrir de un tejido industrial denso y contaminante se ha convertido en un hándicap insuperable. Explicar que la producción a gran escala de hidrógeno verde en Gran Canaria y Tenerife contribuiría a alimentar el parque de coches eléctricos, que deben sustituir a los automóviles convencionales en 2035, no ha bastado.

El Gobierno de Canarias –y los cabildos de las islas centrales a través de sus empresas de transporte – han apoyado el proyecto de Disa y Enagás. Pero el fracaso debería llevar a cierta reflexión estratégica a las administraciones públicas canarias. Si solo los espacios urbanos con alta densidad industrial pueden optar a ayudas para proyectos de descarbonización nuestro país lo tiene realmente difícil para culminar en un plazo razonable y con respaldo europeo la transición energética. Algo muy similar puede ocurrir con los proyectos de digitalización en un sistema económico cuya principal actividad –el turismo -- no demanda grandes y complejas infraestructuras informacionales. Es imprescindible para no fracasar estruendosamente que el Gobierno autonómico se involucre. Y no solo haciendo diplomacia telefónica, sino desplegando todos sus recursos y dispositivos para que el Gobierno central y los órganos que convocan las ayudas y las conceden conozcan las condiciones específicas de Canarias. No, no basta un presidente simpático y empático que haga o que ordene hacer media docena de llamadas. Desde hace más de un año Torres y compañía debían estar volcados para evitar condiciones y prejuicios discriminatorios en el reparto del Plan de Recuperación y Transformación. No lo ha hecho Torres, ni Román Rodríguez, ni Elena Máñez. Y el hidrógeno verde puede no ser el último disgusto.