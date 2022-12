La oportunidad de los eSports y los videojuegos

Si hablamos de lo que son los esports es pura competición de videojuegos y en muchos de ellos son super competitivos como el conocido juego como el League of Legends, Valorant, Rainbow6, FIFA entre otros más... Las oportunidades que nos ofrecen los esports son infinitas desde equipos con chicas y chicos en el que estén en igualdad de condiciones ya que precisamente ambos géneros están en compitiendo en el mismo equipo o entre ellos. También en un futuro yo creo que existiría la opción de que gente con discapacidad tenga su pequeño espacio dentro de los videojuegos y con competiciones de esports para ellos. Ya hay empresas como GG Tech junto con la colaboración de ONCE trabajando en un proyecto para promover en el sector del gaming, los videojuegos y la inclusión de que todas las personas puedan acceder a disfrutar de todo este ecosistema digital. El proyecto ‘Ga11y’ lanzado por la Fundación ONCE junto con la colaboración de GG Tech, a través de un convenio con ellos, pretenden trabajar todo lo relacionado con los esports, el gaming dando accesibilidad a las personas con discapacidad. En mi opinión, todo ello es un acierto para la industria, ya que esto permite que sea accesible para todo el mundo y que más personas puedan disfrutar de ella. No podemos olvidar que también existen equipos de deportes electrónicos para personas sordas como lo es GC Liberty creado por el Club Deportivo de Sordos de Las Palmas y un referente a nivel nacional totalmente, el equipo cuenta con integrantes entre la edad de 18 y 30 años. Personalmente, he visto crecer esto desde que era un crío y es todo un orgullo ver cómo ha evolucionado el sector desde pequeño, soy fanático de muchos equipos y también he tenido la oportunidad de ser entrenador/analista en varios equipos de esports con renombre a nivel nacional, europeo y latinoamericano. Tanto como si eres hombre o mujer, tú puedes optar a competir y formarte dentro del ecosistema, ya que tiene muchas ramas compatibles para entrar Marketing, Psicología, Preparación Física, Finanzas, Periodismo, todo esto dentro del «staff del club» o incluso en empresas que trabajan también dentro de esta industria. También es un sector muy competitivo en los sitios más importantes por lo que las habilidades de las personas que van a trabajar en el sector deben ser mayores. Una de las cosas más importantes hoy en día es trabajar bastante el inglés, ya que será útil para poder tener buena comunicación con tus compañeros de equipo o trabajo en esta industria, por el hecho de que suele haber mucha gente de otros países en los equipos.

También hoy en día es cierto que se fomentan las competiciones femeninas como la Game Changers organizada por Riot y las Our Party que también ha estado Riot junto con GGTech sacando esto juntos, aunque es cierto que la propia Our Party también cuenta con un formato mixto. La Game Changers está enfocada en atraer más público femenino a la competición, que las chicas tengan su espacio y cojan confianza para poder luego dar el paso a un equipo mixto de una organización profesional si ellas lo desean. Personalmente, pienso que hay que promover más la competición mixta, pero está bien que también promovamos la competición femenina y ellas tengan oportunidades también de tener visibilidad. Sé que es difícil encontrar chicas con nivel, pero creo que si damos la oportunidad de que tengan su espacio para competir, siempre que tengan el nivel para probar en un equipo mixto, las organizaciones les den oportunidades. La mejor forma de que mejoren estos equipos es generando más competiciones mixtas. Creo que, por ejemplo, G2 Gozen podría participar en el VCT Open, que ya en el anterior acabaron participando. En mi opinión, a las chicas les falta más participar en todos los torneos mixtos que puedan posiblemente y no aferrarse sólo al ámbito female. Está bien que tengan su espacio, ya que en ese propio espacio se pueden desarrollar. Esto es complicado, porque hoy en día falta más respeto por parte de mucha gente del sector hacia las mujeres, ya que muchos, aunque no todos, obvio, no saben trabajar y mantener una relación de trabajo con ellas. La manera más rápida de que progrese es mediante equipos femenino, ya que sin experiencia es más difícil entrar en un equipo mixto. Admiro mucho a todas aquellas personas que intentan hacerse su hueco en los esports, y espero que tanto ell@s como yo consigamos nuestros objetivos. Para terminar también mencionar agradecer a las organizaciones de carácter autonómico y nacional que promocionan el competitivo de manera local como son La Liga Canaria, Secret Tournament, Circuito Tormenta, eSport Talent Canarias, Gamesports Electrònics y otras más que seguro me estoy dejando por el camino. Sois muy importantes para todo lo que estamos haciendo por el sector. Muchas gracias a todos.