La covid y China

Parece un déjà vu, por cierto título de un disco soberbio de un grupo genial, los Crosby, Stills, Nash, y en este caso también Young, o como si en un ataque de ansiedad tuviéramos un Begin the beguine. Eso sí, alejado de la melodía de Cole Porter. Y no, no hay por qué caer en el miedo, en la alarma, Lo lógico, lo racional, lo sensato es situarnos en el contexto de la alerta. Más que preocuparnos, ocuparnos.

Lo primero: ¿Que está pasando y por qué está pasando lo de China? En ese país se desarrolló una estrategia de intervención frente a la pandemia tremendamente restrictiva, denominada covid cero, estrategia que les dio grandes resultados iniciales, pero que fue inviable a medio y largo plazo. Y efectivamente, la población no pudo más ante tantos y tan desmesurados encierros y estalló. Como consecuencia de ese estallido, las autoridades cometieron el error de pasar de un día para otro del modo covid cero, al modo todo permitido, obviando que por la propia estrategia seguida, muy pocas personas habrían tenido contacto con el virus, que este estaba circulando libremente y, algo muy importante, que las coberturas vacunales conseguidas eran deficitarias, sobre todo en personas vulnerables. Además, las vacunas utilizadas en ese país –Sinovac y Sinopharm–, tenían muy poca capacidad de protección frente a ómicron. Es evidente, por tanto, que ese paso tenía que haber sido muy bien planificado y estructurado. La suma de todos estos factores generó una tormenta perfecta y va a condicionar que previsiblemente el número de casos en China siga aumentando Lo segundo: ¿Y cual es nuestro escenario?: Pues muy diferente al de China y considerablemente distinto al que teníamos hace tiempo. Nuestras coberturas vacunales son amplísimas. Eso sí, necesitadas de un empujón en lo relativo a las dosis de refuerzo. También tenemos a mucha gente que ha pasado la infección, lo que nos genera una importante bolsa de protección. Lo tercero: ¿ Y cuales pueden ser los riesgos?. En estos momentos las variantes que circulan en China ya han circulado por aquí, así que tranquilidad. Podría pasar, y no digo que vaya a ocurrir, que al ser China un país con tanta gente, ciudadanía poco protegida y con una abundante circulación del virus, aumenten las mutaciones y, por tanto, la aparición de nuevas variantes. El que aparezcan estas no significa que vayan a ser más virulentas, pero posiblemente sí que van a ser más contagiosas, y por lo tanto podrían dar lugar a más casos, lo que terminaría implicando a un mayor número de casos graves. Pero esto no es lo que está ocurriendo en estos momentos, o así parece Lo cuarto: ¿Y que hacer? El posible riesgo va a estar ligado a la aparición de nuevas variantes, por lo tanto la vigilancia se transforma en la herramiente prioritaria. Sobre todo la relativa a obtener información sobre la secuenciación de las variantes circulantes. Y esto es algo fundamental en China, donde desgraciadamente la información de lo que allí sucede no ha sido muy transparente. Es importante que en ese país se secuencien las variantes que se van aislando y que se transparenten los resultados. Y ya que estamos, entendamos que en nuestro medio hemos podido minimizar el brote agudo de la pandemia, pero lo que está sucediendo, nos indica que seguimos en ella. Por lo tanto, vigilar, vigilar y vigilar y no olvidarse de la dosis de refuerzo.