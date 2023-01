La gran mentira

Hasta hace poco se pensaba que la corrupción era cosa del sur, de gente poco preparada y fácil de manipular.

Pero resulta que los corruptos están sobre todo en las más altas esferas del poder político y en la más refinada nobleza de reyes y príncipes.

Monarquías como la española han caído a un nivel tan bajo que ya no merecen respeto. Pero lo más preocupante va a ser recuperar la confianza del electorado en la gestión pública, después de ver que una de las vicepresidentas de la Unión Europea se llevaba a casa millones de euros en bolsas de basura, producto de los favores y servicios prestados. Ya no te puedes fiar de la supuesta honestidad de los organismos públicos.

Estas últimas navidades, y debido a una repentina neumonía, he tenido la oportunidad de ver las dos caras de la gestión sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma.

Por una parte, me encontré con el impecable comportamiento del personal sanitario, que va mucho más allá de lo heroico por su predisposición, profesionalidad y cariño con cada uno de los pacientes atendidos.

Y por la otra, la sospecha del gran negocio que supone la derivación sistemática a otros centros hospitalarios privados concertados.

No se entiende que, después de la inmensa inversión que ha supuesto un hospital público como el Juan Negrín, tengamos que acudir a centros privados donde, de entrada, hay que repetir todas las pruebas realizadas, así como cargar con los gastos de transporte en ambulancias medicalizadas.

Insisto en la inmejorable atención recibida en centros públicos y privados, donde la comunicación telefónica con los familiares del paciente hay que calificarla de excelente.

Había pasado la Nochebuena en el Hospital Insular junto a una señora mayor que no paró de llamar a gritos a las enfermeras y que tuvieron que atarla a la cama para que no se tirara.

Aquella noche en Urgencias del Insular parecía que estuviera en el camarote de los hermanos Marx, donde los pacientes recién ingresados pedían atención… Aun así, las enfermeras nunca perdieron la calma, la amabilidad y hasta el buen humor.

Al día siguiente llamaron a mi mujer para decirle que me derivaban a un centro concertado, y ella, que es francesa, entendió que me llevaban a un centro «orquestado…» Y no le faltaba razón porque, nada más llegar, volví a oír los inconfundibles gritos de aquella señora, aunque desde lejos.

Pero no hay mal que por bien no venga y, como quiera que estoy casi sordo del oído izquierdo, cuando no quiero oír, me tumbo sobre el derecho… y santas pascuas, aleluya.

Va a tener razón Putin cuando amenaza con apretar el botón rojo para que todo esto se vaya al carajo, Gregorio, porque esta vida es una gran mentira, y siempre nos quedará la posibilidad de que, en unos cuantos millones de siglos, nos volvamos a encontrar con las amorosas atenciones de nuestro personal sanitario…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.