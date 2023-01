A ver qué me puedes enseñar

A lo largo de mi vida adulta he ido a varias entrevistas de trabajo. Creo que muchos coincidiremos en que, aunque es una experiencia necesaria (no solo para conseguir un empleo, sino para mejorar nuestras habilidades comunicativas, sociales e, incluso, para conocer mejor cómo respondemos mental, emocional y físicamente ante determinadas situaciones) es, cuando menos, incómoda. Nos vemos ahí, delante de una persona o de un grupo de personas cuya tarea es analizar si somos lo suficientemente válidos para ese puesto o lo será más el otro candidato con el que te cruzaste al entrar. Quizá ese otro tenga más nivel de inglés o un máster concreto que no te dio tiempo de hacer y que no consta en la lista de carreras, especializaciones, voluntariado, prácticas y demás que engrosan tu currículum. Por lo general, sentirnos evaluados nos vuelve vulnerables. Nos hace tomar consciencia de cómo los miles de euros y las interminables horas de estudio invertidos en ser lo que un trozo de papel dice que eres no siempre es suficientes. En alguna ocasión me he sentido intimidada en un proceso selectivo, como cuando me preguntaron si tenía pensamientos de ser madre en un futuro próximo, si tenía pareja y si estaba casada o vivía en pecado –literalmente– como si la maternidad o el pecado me volviesen incompetente de cara a desarrollar un empleo para el que llevo años preparándome. Sin embargo, después de conocer la noticia de las azafatas a las que obligaron a desnudarse en una entrevista y a las que, como si el desvestirlas no fuese suficiente humillación, les miraron la boca, porque, a ver, todos sabemos que una caries o un diente torcido te incapacita laboralmente, me di cuenta de que mis procesos de selección, hasta el más incómodo, habían sido «normales». Y ahí está el problema, en esa «normalización» del maltrato. En ese abuso de poder por parte del entrevistador (o entrevistadora) que cree que puede transgredir todos los límites de la dignidad a cambio de darle un trabajo a una persona. Me pregunto si a los hombres que optan al puesto de auxiliares de vuelo también se les obliga a desnudarse y se les hace un examen bucal por parte de un «no» dentista. Me sorprende, tanto como me irrita, que siga pasando esto. Estamos viviendo un momento social en el que las mujeres cada vez nos callamos menos. Donde nuestra voz se está empezando a escuchar y, lo más importante, se le está dando valor. Una época en la que se nos aprecia por nuestra profesión y no solo por nuestro aspecto físico y, aun así, este tipo de situaciones se repiten. Lo que me lleva a pensar que hay quienes creen que, aunque socialmente evolucionemos hacia una mirada más equitativa e igualitaria o, aunque nos respalden las leyes, las mujeres siempre seremos ciudadanas de segunda cuyos derechos pueden ser vilipendiados una y otra vez. Para hacérnoslo mirar, como mínimo.