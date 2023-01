La renovación pendiente y urgente

A pesar de que llevamos años hablando de renovación turística y mucho tiempo también celebrando convenciones, jornadas y congresos sobre el tema así como promocionando las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en el sector turístico. A esto han dedicado el actual gobierno y los anteriores buena parte de los fondos venidos de Europa con motivo de las diferentes crisis. Ciertamente en los últimos años se ha logrado la renovación de buena parte de la planta hotelera y también el remozamiento de algunos de los espacios públicos de las zonas turísticas. Sin embargo, todo este esfuerzo no ha evitado que buena parte de nuestros visitantes se encuentren cada día al asomarse a la ventana o al dar un paseo con algunos centros comerciales en zonas emblemáticas que están cerrados, ruinosos o desfasados. Diariamente recepcionistas, comerciales y directores de hoteles son interpelados por sus clientes con quejas de esta o aquella zona comercial, o con la pregunta de donde hay un centro comercial moderno, que afortunadamente también los hay.

Después de todos estos esfuerzos y de presupuestos en ocasiones millonarios, que han mejorado considerablemente los espacios públicos, las administraciones locales e insulares siguen sin contar con unos planes de mantenimiento eficaces de sus espacios de interés turístico, lo que hace que los esfuerzos de rehabilitación sean a veces flor de un día. Tenemos ejemplos de zonas que se rehabilitaron y a los pocos meses vuelven a están sucias, cerradas o estropeadas por falta de mantenimiento o vigilancia, baste el ejemplo de la Caldera de Bandama, cuyo mirador se rehabilitó en el mandato 2011-2015 con fondos europeos tras 20 años cerrado y de nuevo vuelve a estar cerrado tras los diferentes cambios de criterios de los diferentes políticos que van pasando. Y ese es el 2º monumento natural más visitado de la capital tras Las Canteras, según datos del propio Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que ni siquiera ha exigido al Cabildo , quien tiene la concesión, su inmediata reapertura.

Pero hay que hablar también de la otra gran necesidad, que tiene nuestra zona turística más emblemática la renovación de las zonas comerciales obsoletas. Ha llegado la hora inexorable de renovar y actualizar estos espacios, que no son pocas. Para ello es necesario un gran plan en el que intervengan todas las administraciones, así como la iniciativa privada y que incluyan desde subvenciones, ayudas y potentes incentivos fiscales , hasta figuras urbanísticas, que ya están inventadas. Valen a modo de ejemplo lo que se hizo en Madrid en la época de Álvarez del Manzano con el Consorcio de rehabilitación de teatros de Madrid, que consiguió la reapertura y recuperación de salas que llevaban 30 y 40 años en desuso y que han convertido la capital en un destino para asistir a espectáculos. O figuras urbanísticas como las unidades de actuación que permitieron en Las Palmas de Gran Canaria la renovación de la calle Luis Doreste Silva y de todo su entorno con la desaparición de los viejos y callejones que antaño dieron al mar. Si de verdad queremos aprovechar los llenos turísticos para vender algo más que sol y playa hemos de hacerlo con el estilo y la calidad que los visitantes actuales están acostumbrados a ver en sus países, que sus vacaciones a Gran Canaria no sean un viaje al pasado. Según los estudios que se hacen de los cruceristas una de las cosas que más se tienen en cuenta del grado de satisfacción de estos con el destino se mide en función de si compran mucho o poco, un turista que compra mucho es un turista contento, el que no se lleva nada es porque tal vez no ha encontrado nada que le interese. No es poniiendo impuestpos a los visitantes como se hace una mayor recaudación de impuestos, sino poniendo los medios para que estos compren más y gasten más en el destino, y eso ya lleva impuestos incluidos.

El Consejero del Cabildo Marco Aurelio Pérez, que además ha sido alcalde de San Bartolomé en más de una ocasión, ha lanzado el guante y ha propuesto un gran pacto por la renovación turística en el que participen todas las administraciones aportando ideas y presupuesto y creo que también la Feht ha hecho algún comentario en este sentido. Es el momento de ponernos todos a una y culminar el proceso renovador comenzado la pasada década para por fin tener un destino en las mejores condiciones de competitividad. Ojalá que el mismo énfasis que se pone en batallas a veces estériles y guerras empresariales y políticas se pusiera en acometer estas necesidades. La situación es urgente porque aunque por la coyuntura internacional sigamos siendo un destino preferido entre los europeos, eso no debe ser óbice para dormirnos en los laureles, al menos cuando otros destinos cercanos y competidores ponen menos trabas al desarrollo turístico de las que tenemos aquí.

Si queremos realmente que el turista salga del hotel y que gaste en destino no tenemos más remedio que ofrecerle un producto completo, y esto incluye desde luego las zonas de compras y restauración a unos espacios públicos renovados. No nos olvidemos que un turista contento es nuestro mejor prescriptor en un mundo en que cada vez las redes son más influyentes a la hora de valorar mejor o peor cualquier producto, sea turístico o no.