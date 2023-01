Derecha-izquierda. Conservadores-progresistas

Una imparable carrera al asalto del poder y del dinero, arrastra diccionarios, vocabularios, lenguaje (Condillac), utilizando la palabra progreso para «uso propio», sin analizarla e individualizarla, siendo así que la palabra progreso acepta varias acepciones. Avanzar, por ejemplo, no es progresar. Charles Péguy habla de progresos en vez de progreso, aceptando un movimiento dual de atrás- adelante y viceversa (Ucrania). Hay progreso técnico, cultural, social, moral y ético (Iglesia). Acudiendo a J. Maritain añade que la historia progresa tanto hacia el bien como hacia el mal, y que solo el conocimiento de las leyes morales es progresivo en la naturaleza El fin del progreso debería llevar a la humanidad a la felicidad, en parte, en aras de la filosofía utilitarista de Bentham y Stuart Mill. Spencer se apoya en el evolucionismo de Darwin para decir que la evolución se confunde con el progreso.

Interesa el progresismo de España, cuya palabra, ya en si, es una lujosa etiqueta política- como la de los caros vinos- pura propaganda, que ha dejado moribunda y en la cuneta la imagen del progreso. ¿Se puede llamar progresista a un Gobierno formado por separatistas y cómplices de ETA, que progresan si, pero negativamente para la ruptura de España, con la convivencia de Pedro Sánchez, prisionero de su ambición de poder, y aferrado a el, pase lo que pase, con sus iluminados socios.?. Lo malo es que todos, tendremos que pagar por tantos e interesados errores, generadores, además de profundas secuelas. Una democracia amparada por unos socios indeseables, como ocurre en España, se convierte en tiranía como dice Tocqueville, quien como Montesquieu defiende la separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, separación que hoy no se da en nuestra Patria. ¿Es progreso la supresión de la sedición y la malversación de fondos públicos?. ¿Un Gobierno proclive al gasto, como se demuestra con un Gobierno de 22 ministros, sin experiencia administrativa, que ni siquiera han sido vocales en una Junta de Vecinos, cuando los viejos filósofos (Platón, Locke) dicen que la experiencia es la base del conocimiento. ¿Es progreso que los jueces sean nombrados por los partidos políticos?. Un comunismo Ramplón, acompaña a Sánchez en su penosa travesía que, también vende como nuestra. ¿Es progresista la intervención tortillera del desprestigiado Tezanos en el CIS, diplomado en el oráculo de Delfos, (uno mas de la totalidad de amiguetes y correligionarios que Sánchez ha colocado en los puestos mas elevados del Estado), como Señor de augurios sesgados que no se cumplen ¿Es progreso la yenka de los precios energéticos que abrazan la capacidad de aguante de todas las clases sociales?. ¿Es progreso hablar de una solución energética por el hidrógeno para 2030? La vedette Yolanda, se jacta de sus Contratos Fijos y Discontinuos, inspirada en los Barrancos canarios, abocada, a futuras, controversias. La Belarra, agitando una pala para enterrar a la familia, a la que ni el mismo Hegel liberó por su concepto de grupo familiar. Belarra debió copiar de Platón su teoría de los Guerreros que disponían para su placer de las mujeres, cuyos hijos de padres «desconocidos» se almacenaban en obligados refugios. Nietzsche lo copia de otra manera: «Hay que adiestrar a los hombres para la guerra y a las mujeres para el recreo de los hombres». Proudhon, creador de la palabra proletariado, tampoco ceja de suprimir, tal es el caso de la supresión de la burguesía, abonando un final para la desaparición del Estado. A este comunismo barato y antisocial no les basta la experiencia de la Unión Soviética. Estas mujeres políticas de la Ley del Si es Si (Irene Montero) que constantemente se arropan para paliar sus constantes errores y deficiencias son las que Nicolás de Couso, distinguió por su «culta ignorancia».

Po último debemos aconsejo a los dirigentes económicos que lean a J.M.Keynes y sus recomendaciones :subida de intereses (inflación) bajada de impuestos fomentando el ahorro y la inversión familiar, inversiones públicas para activar la economía y favorecer a los parados, ayudas y motivación para empresas y Pymes en dificultades. A cambio Sánchez ha fomentado el cheque- limosna y el cheque -votos.

Entiendo que la palara progreso no puede identificarse con ningún partido político, por su contenido y heterogenidad. Abogo por la palabra izquierda que nació ,desde 1789 en Francia, durante el inicio de la revolución francesa que después se extendió a los sistemas políticos de todo el mundo. En la Asamblea nacional de agosto – septiembre de 1789, los partidarios del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia y el clero, se sentaron a la Derecha del Presidente de la Asamblea. Los que se oponían al veto se sentaron a la Izquierda. Y así se inició una tradición que todavía se respeta y que es la idónea para identificar a los dos partidos, evitando nuevas definiciones que desvirtúan la realidad.