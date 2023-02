No está la cosa como para pagar perreos

Entre el catálogo y subcatálogo de los géneros y subgéneros, yace el gasto de 105.000 euros en un Festival de Perreo Feminista que fue un fiasco y que organizó Derechos Sociales, negociado de Juventud. En la página anterior, Canarias sigue en la cola del país en Dependencia, o sea, el departamento de Noemí Santana (Unidas Podemos) no está para extender el perreo rabioso, más bien está para aullidos lastimeros por esquinas oscuras. El Imserso pone punto y coma a la irrealidad en la que viven los gobernantes isleños, que de tanto enfangarse en la publicidad turística-ilusoria del bienvenido al paraíso canario han acabado por chutarse en vena el fármaco. Los hospitales públicos no paran de recibir mayores, cuyos familiares carecen de medios y de tiempo para dedicarles una atención especializada. Las familias acaban desprendiéndose de propiedades o haciendo vaca para reunir dinero y pagar los precios desorbitados de una residencia privada o un centro de día. Los papeles se eternizan y la resolución llega una vez que el solicitante ha fallecido. La obtención de la revisión del grado de dependencia conlleva superar una serie de obstáculos entre el centro de salud de turno y los servicios sociales. Todo esto sí que es un perreo de los grandes. No hay intencionalidad, por supuesto, pero no damos con el click para desatascar los miles y miles de casos que hibernan en los discos duros. Probablemente nos encontramos ante un fracaso de la administración pública tras la puesta en vigor de una ley. ¿Podemos aplicarla?, se debería preguntar el Consejo de Ministros o el Congreso de los Diputados. Llevamos desde el año 2006 arrastrando un sistema con gangrena que provoca el sufrimiento de las personas, y que no se ha logrado equilibrar pese a las inyecciones de personal y de presupuesto. Quizás sea la hora de considerar que la burocracia vive ajena a los objetivos y que hacen falta soluciones verdaderamente movilizadoras: contratos externos por metas, sin ir más lejos, o bien dimisiones en cadena ante la incapacidad para acabar con el desastre.