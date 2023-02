Póngase usted fuera, mentiroso

Querido amigo: Que los políticos son como niños ya lo sabíamos, pero que el Parlamento regional se esté convirtiendo en un colegio de párvulos, es algo que, además, viene a confirmarnos en manos de qué clase de personajes estamos.

Nuestros diputados acaban de aprobar una propuesta para la reforma del reglamento de la Cámara que impone castigos a todo el que se porte mal, como, por ejemplo, que insulten a sus compañeros o que traten de manera grosera a sus compañeras. También, y en el apartado de lo indecoroso, se sancionará a los y a las que se manifiesten de forma indecente o inmoral, por lo que, es de suponer, que no solo se vigilará la forma de hablar, sino también la de vestir.

Entre las penas que se establecen estará la de una sanción económica o la de denegar la participación de los o las culpables en la siguiente sesión.

Si hay algo que es característico en un Parlamento es el mentir, o, como dicen allí, «faltar a la verdad». Ya es un engaño el que nuestros representantes juren el cargo con las propuestas de un partido y que luego, sin pedirle permiso a nadie, se pasen a otro. Me parece un atropello a la ciudadanía y un comportamiento injustificable hacia las personas que les han votado.

Está bien que se castigue la mala educación de sus señorías cuando se insultan y descalifican entre ellos con acusaciones falsas, Gregorio, pero, lo que no se castiga de la misma forma es el mal comportamiento de estos señores con los ciudadanos que pusieron su confianza en ellos, con los que se muestran de manera deshonesta, irresponsable y engañosa.

No hay más que ver la versión que nos ha dado el presidente Ángel Víctor Torres de la «Cumbre» de Marruecos, una Reunión de (supuesto) Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat hace unos días a la que el Gobierno español acudió con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza y nada menos que con once de sus ministros, pero a la que no estaba invitado el presidente canario, a pesar de que se iban a tratar asuntos tan importantes para las Islas como el límite de sus aguas, el control del espacio aéreo o la incesante llegada de migrantes irregulares marroquíes a nuestras islas.

Pero el presidente Torres, como secretario general del PSOE en Canarias, justifica todo lo que diga o haga el presidente socialista del ejecutivo español y, mientras tenía lugar la cumbre de Rabat, se fue de precampaña a Cuba y Venezuela.

Esa es la importancia que le da Torres a los asuntos de nuestra tierra. Aunque, al mismo tiempo, también el presidente Pedro Sánchez fue ninguneado por el rey moro, que lo dejó plantado con toda su cohorte para irse de viaje a Gabón.

Y es que cada cual le da prioridad a los asuntos según la importancia que les merece.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.